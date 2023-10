Người dân xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn) vừa khắc phục hậu quả lũ ống, vừa thấp thỏm trước nguy cơ đất, đá tiếp tục sạt lở

(Baonghean.vn) - Trong 6h qua (từ 17h ngày 28/9 đến 23h ngày 28/9), khu vực tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to. Dự báo ngày 29/9, địa bàn Nghệ An tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối.