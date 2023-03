Người đi hiến máu sẽ được nhận các gói xét nghiệm miễn phí

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Kể từ tháng 3/2023, người tham gia hiến máu ở Nghệ An sẽ được tư vấn và có quyền lựa chọn món quà “Gói xét nghiệm quà tặng” hoặc món quà mang tính chất lưu niệm “truyền thống” như gấu bông, bộ tách trà, ô che mưa... Gói xét nghiệm quà tặng mang lại lợi ích rất thiết thực.

Món quà ý nghĩa cho người hiến máu

Theo Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An: Việc triển khai "Gói xét nghiệm quà tặng" được thực hiện theo Thông tư 17/2020/TT-BYT có hiệu lực từ 1/1/2021. Theo đó, người hiến máu tình nguyện còn có thêm lựa chọn là nhận quà tặng bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Giá trị các loại quà tặng tương ứng với thể tích máu hiến. Cụ thể: Người hiến máu toàn phần tình nguyện có thể được nhận gói quà xét nghiệm có giá trị lần lượt là 100.000 đồng (đối với đơn vị máu hiến có thể tích 250ml), 150.000 đồng (đối với đơn vị máu hiến có thể tích 350ml), 180.000 đồng (đối với đơn vị máu hiến có thể tích 450ml).

Người hiến tình nguyện gạn tách các thành phần máu (hiến tiểu cầu, hiến bạch cầu,…) có thể lựa chọn nhận gói quà xét nghiệm có giá trị 150.000 đồng, 200.000 đồng hoặc 250.000 đồng (tương ứng với thể tích đơn vị chế phẩm máu hiến tặng).

Chính vì vậy, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An đã xây dựng 8 gói xét nghiệm dành cho người hiến máu, hiến thành phần máu tình nguyện tương ứng với thể hiến, máu hiến.

Mỗi gói xét nghiệm là tổ hợp gồm nhiều xét nghiệm khác nhau có thể phù hợp với nhu cầu kiểm tra sức khỏe bản thân của người hiến máu, như đánh giá chức năng gan, chức năng thận, chuyển hóa đường, đạm, mỡ, thăm dò các dấu hiệu sinh học bất thường,…

Những gói xét nghiệm đã được Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An xây dựng gồm những tổ hợp xét nghiệm cơ bản nhưng khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu kiểm tra sức khỏe của người hiến máu.

Khi hiến máu, người hiến sẽ được tư vấn cụ thể đối với từng gói. Ví dụ, đối với các bạn trẻ, ở lứa tuổi sinh đẻ thì có gói xét nghiệm đánh giá tình trạng sinh máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu), hấp thu sắt, sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh,…

Đối với người hiến máu sau tuổi 35 có các gói xét nghiệm sàng lọc tiểu đường, chuyển hóa đạm, mỡ, chức năng gan, thận, nguy cơ bệnh gout… Đối với người hiến máu sau tuổi 45, ngoài các xét nghiệm kể trên còn có gói xét nghiệm sàng lọc một số dấu ấn có liên quan đến tình trạng của phổi, gan, tiêu hóa, thận, tiền liệt tuyến, tử cung, buồng trứng…

Người hiến máu sau khi tham gia hiến máu có quyền nhận “Gói xét nghiệm quà tặng” hoặc các quà tặng truyền thống. Nếu có yêu cầu nhận gói quà tặng, nhân viên y tế sẽ thực hiện lấy mẫu máu để tiến hành các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe theo gói xét nghiệm quà tặng mà người hiến máu lựa chọn.

Sau vài ngày, người hiến máu có thể nhận được các kết quả xét nghiệm kiểm tra sức khỏe và cả các xét nghiệm khác không bao gồm trong gói quà tặng (nhóm máu và một số tác nhân lây truyền qua đường máu) được Trung tâm gửi qua e-mail, tin nhắn Zalo, tin nhắn điện thoại…

Đem lại nhiều lợi ích thiết thực

Cũng theo Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An: Người đi hiến máu chọn lựa và nhận gói quà xét nghiệm có thể giúp phát hiện, sàng lọc sớm các bất thường để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và có những gợi ý hữu ích để sớm có các chăm sóc y tế chuyên sâu hơn.

Các xét nghiệm này là rất cơ bản và để đánh giá cho nhiều tình trạng sức khỏe và bệnh lý, do vậy, sự thay đổi của các chỉ số sau những lần hiến máu và xét nghiệm có thể rất hữu ích để người hiến máu hiểu rõ hơn sức khỏe của bản thân mình.

Bác sĩ Nguyễn Đình Khuê - Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An chia sẻ: Một lưu ý là mức chi quà tặng theo quy định không nhiều, trong khi một người có thể mong muốn làm nhiều xét nghiệm. Do vậy, mỗi lần hiến máu có thể lựa chọn những gói xét nghiệm khác nhau.

Hiện nay, trong 8 gói mà trung tâm xây dựng, gói có chi phí cao nhất là 250.000 đồng (tương đương ở mức hiến cao nhất). Trong điều kiện người hiến có gói quà xét nghiệm giá trị thấp hơn giá trị gói quà xét nghiệm mong muốn thì có thể bỏ ra thêm một ít chi phí để nhận được gói quà xét nghiệm mong muốn.

Trong điều kiện giá trị gói quà xét nghiệm mong muốn thấp hơn giá trị gói quà xét nghiệm sẵn có thì trung tâm sẽ đưa lại số tiền chênh lệch cho người hiến. Nếu giá trị gói quà xét nghiệm mong muốn cao hơn giá trị gói quà xét nghiệm sẵn có (dưới 10%) thì trung tâm sẽ hỗ trợ phần chi phí chênh lệch này - bác sĩ Nguyễn Đình Khuê nêu rõ.

Sau khi triển khai, “Gói quà xét nghiệm” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng lớn từ cộng đồng người hiến máu. Đại đa số người hiến đã rất hào hứng khi nhận được món quà mới này. Chỉ tính riêng trong ngày 23/3, trong đợt hiến máu, tiếp nhận máu tại thị xã Cửa Lò đã có hơn 300 người nhận quà tặng là gói xét nghiệm máu kiểm tra sức khỏe thay cho các loại quà tặng khác.

Trong sáng 24/3, tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An, có 46 cán bộ, chiến sĩ của Xưởng 467, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4 và Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An hiến máu. Cả 46 cán bộ, chiến sĩ đều rất hào hứng đăng ký nhận gói quà xét nghiệm máu kiểm tra sức khỏe.

Có thể nói, gói quà xét nghiệm được triển khai đã, đang và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nhiều phía: Với các cơ quan, cơ sở tiếp nhận máu của người hiến tình nguyện đỡ mất công trong việc mua các loại quà tặng lưu niệm. Cơ sở tiếp nhận máu có thêm thông tin về sức khỏe của người hiến máu phục vụ công tác tư vấn sức khỏe cho người hiến máu nhằm bảo vệ tốt hơn nguồn người hiến máu. Ngoài ra, nó cũng đáp ứng tốt chủ trương lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân trên toàn quốc của Bộ Y tế./.