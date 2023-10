Người giám sát

Tôi được gặp Phó Chủ tịch MTTQ, Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Nghi Thái, anh Nguyễn Xuân Văn ở một tình huống khá bất ngờ và trong một khoảng thời gian hẹp. Thời điểm ấy, vào đầu tháng 6/2022, trên mạng xã hội đưa thông tin dự án xây dựng điểm Trường Mầm non xã Nghi Thái thi công kém chất lượng. Theo một đồng nghiệp công tác tại cơ quan Thông tấn xã Việt Nam cho biết, từ giữa tháng 5, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Nghi Thái đã kiểm tra, phát hiện việc thi công dự án không đúng kỹ thuật, nhờ đó, chủ đầu tư đã đình chỉ thi công, chấn chỉnh nhà thầu… Nghe thì bán tín bán nghi. Vì mặc định rằng, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã phần đa là cán bộ kiêm nhiệm, ít người có chuyên môn, phụ cấp trách nhiệm thấp, trong khi công tác giám sát phức tạp, tế nhị, nhạy cảm… Nói là hình thức, hoặc ví như “bình hoa trên bàn hội nghị” thì hơi quá, nhưng rất khó để có kết quả giám sát tốt?

Để chứng minh, đồng nghiệp đưa ra Báo cáo “Kết quả giám sát thi công công trình xây dựng nhà học 2 tầng, 8 phòng và khuôn viên Trường Mầm non xã Nghi Thái”. Xem thì quả đúng. Báo cáo số 02-BC/BGS do Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của Ủy ban MTTQ xã Nghi Thái lập ngày 14/5/2022 rất có lửa. Trình bày mạch lạc, cụ thể các lỗi phạm của nhà thầu thi công xây dựng điểm trường Mầm non.