Xã hội Người giáo dân tiêu biểu nơi xứ đạo Trang Cảnh Là ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An, ông Đặng Hoàng Phượng luôn tích cực vận động các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần làm đổi thay diện mạo của quê hương.

Ông Đặng Hoàng Phượng (SN 1964) ở khối Khánh Trang, phường Vinh Lộc hiện là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân, là một giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, được người dân trong vùng quý mến.

Bởi lẽ, với cương vị người đứng đầu một đơn vị kinh doanh tiền tệ, ngay từ đầu ông Phượng xác định quá trình hoạt động phải đảm bảo đúng hướng, an toàn và hiệu quả. Quỹ thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn vốn, khả năng chi trả trong hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và Ngân hàng nhà nước.

Ông Đặng Hoàng Phượng trao đổi công việc với các nhân viên. Ảnh: Công Kiên

Thường xuyên duy trì sinh hoạt hàng tháng để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong tháng, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao đến từng cán bộ nhân viên, rút kinh nghiệm cho tháng tới.

Là đảng viên với hơn 30 năm tuổi Đảng, ông Đặng Hoàng Phượng luôn nói và làm theo chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Đồng thời, giữ vững lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị, động viên gia đình và người thân thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương, có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cho bản thân để đáp ứng phần nào sự phát triển của xã hội.

Với vai trò là Bí thư chi bộ, Giám đốc điều hành Qũy tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân, ông Phượng đã tham mưu cho chi bộ, Hội đồng quản trị các giải pháp hoạt động mang lại hiệu quả kinh doanh.

Tích cực tham gia công tác xã hội, ông Đặng Hoàng Phượng được tặng thưởng nhiều danh hiệu. Ảnh: Công Kiên

Trong đó phải kể đến thủ tục vay trả, nhận tiền gửi nhanh gọn, không gây phiền hà, cán bộ và nhân viên Quỹ tuyệt đối không tư lợi. Thường xuyên thay đổi hình thức làm việc để luôn tạo sự mới mẻ trong phòng giao dịch, khuyến khích gửi tiền bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự thân thiện với khách hàng.

Ông Đặng Hoàng Phượng chia sẻ: “Bản thân tôi luôn xem công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng. Vì vậy, trong công việc kinh doanh, tôi đã không ngừng đấu tranh chống tham ô, lãng phí, cửa quyền, hách dịch, quan liêu, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, tiên phong gương mẫu của người lãnh đạo, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thông qua các hoạt động tín dụng, ông Đặng Hoàng Phượng ngày càng khẳng định được uy tín đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Điều này thể hiện ở chỗ ông Phượng được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Nghi Xuân (cũ) trong nhiều nhiệm kỳ và nhiều năm làm đại biểu HĐND xã.

Từ năm 2022 đến nay, ông Phượng là ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An. Dù ở cương vị nào, người giáo dân ấy cũng luôn đứng về phía quyền lợi của nhân dân, xây dựng mối đoàn kết cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng ông Đặng Hoàng Phượng. Ảnh: Công Kiên

Đặc biệt, với vai trò ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, ông Phượng đã tích cực phối hợp với Hội đồng mục vụ giáo xứ Trang Cảnh và các giáo họ trên địa bàn vận động bà con giáo dân thực hiện có kết quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo".

Hướng dẫn các tổ Đoàn kết Công giáo, Hội đồng mục vụ thành lập các Tổ chia sẻ lời Chúa, tổ chức tốt các hoạt động hòa giải trong cộng đồng giáo dân. Tham mưu với Ủy ban MTTQ, chính quyền, phối hợp với chức sắc, chức việc thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trên địa bàn.

Đồng thời, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài và phong trào nhân đạo từ thiện, vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo và ủng hộ nhân dân bị thiên tai, lũ lụt.