Người phụ nữ suýt mất hơn 570 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

(Baonghean.vn) - Cùng với sự tỉnh táo kịp thời của bản thân và nhờ lực lượng Công an xã Nghĩa Phúc mà bà L.T.H đã không để mất số tiền 571 triệu đồng vào tay các đối tượng lừa đảo qua điện thoại.

Công an xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ cho biết: Sáng 26/12, bà L.T.H (sinh năm 1957), công dân xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0795.320.983 với nội dung thông báo bà H. đã có lệnh bắt của cơ quan điều tra Thành phố Hà Nội vì liên quan đến tội phạm rửa tiền.

Các đối tượng yêu cầu cụ phải chuyển toàn bộ số tiền từ 3 sổ tiết kiệm có trị giá 571 triệu đồng qua ngân hàng để phục vụ mục đích phong tỏa tài khoản ngân hàng. Nghĩ mình là người phạm tội, nên bà H. đã đi đến ngân hàng để chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng. Đang trên đường đi ra ngân hàng để rút tiền từ 3 sổ tiết kiệm mang tên mình, bà H. chợt nhớ ra đã được lực lượng Công an xã Nghĩa Phúc tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao nên đã rẽ vào trụ sở Công an xã Nghĩa Phúc để trình báo.

Tại trụ sở Công an xã Nghĩa Phúc, cán bộ Công an xã đã trực tiếp dùng máy điện thoại của bà H. (khi các đối tượng đang liên lạc) để tiếp tục cuộc trò chuyện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện đây là các đối tượng lừa đảo và yêu cầu bà H. không chuyển tiền cho chúng.

Bà H. vô cùng vui mừng, cảm ơn tới lực lượng Công an xã Nghĩa Phúc. Trong thư cảm ơn gửi tới Công an xã Nghĩa Phúc, bà H. viết: "Tôi xin cảm ơn Công an xã Nghĩa Phúc đã tư vấn và giúp đỡ tôi không bị kẻ gian lừa mất số tiền từ 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 571 triệu đồng mà các con đi làm ăn xa gửi về để tôi làm sổ tiết kiệm".