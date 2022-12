Người 'săn vàng' tại các giải cầu mây

(Baonghean.vn) - Tại Giải cầu mây vô địch thế giới diễn ra vào tháng 7 vừa qua ở Thái Lan, nhiều người đã bất ngờ khi những cô gái đến từ đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Trong 4 tuyển thủ thi đấu chính thức, có một vận động viên đến từ huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Huy chương Vàng sau 16 năm Việt Nam lỡ hẹn

Tại vòng Chung kết của giải Giải cầu mây vô địch thế giới 2022, đội tuyển cầu mây 4 nữ Việt Nam đã giành thắng lợi thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan để giành Huy chương Vàng thế giới ở nội dung này. Kể từ chiến thắng năm 2006, đây là lần đầu tiên sau 16 năm cầu mây nữ Việt Nam mới đánh bại Thái Lan để mang về tấm Huy chương Vàng chung cuộc.

Những năm qua, đội tuyển xứ Chùa Vàng luôn được xem là cường quốc số 1 thế giới về bộ môn cầu mây. Đây cũng là quốc gia sản sinh ra các nội dung đôi, đồng đội 3 và đồng đội 4 của bộ môn này. Vậy nên họ đã vững vàng phát huy thế mạnh của mình qua các giải đấu quốc tế. Thậm chí tại Sea games 31, Việt nam cũng đã ngậm ngùi lỡ hẹn tấm Huy chương Vàng khi bị Thái Lan đánh bại.

Bước vào giải đấu thế giới, ngay trên chính sân nhà, Thái Lan đã dùng chính đội tuyển cầu mây đã đánh bại Việt Nam tại Sea Games 31 vừa qua với niềm tự tin tất thắng. Vậy nhưng tất cả đã nằm ngoài dự đoán, đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam đã thể hiện phong độ xuất sắc và đánh bại Thái Lan 2-0 (hiệp một tỷ số 21-15 và hiệp hai 23-21) để bước lên bục vinh quang đón nhận tấm Huy chương Vàng một cách đầy thuyết phục. Đây là tiền đề quan trọng để mở ra một giai đoạn mới của cầu mây Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Nổi bật trong 4 vận động viên tham dự chính thức của giải này, có một nhân tố trẻ nổi trội đến từ Nghệ An là Nguyễn Thị My, người con của xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu. Nữ vận động viên sinh năm 1998 này đã có 8 năm góp mặt trong đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam và mang về khá nhiều thành tích cao cho thể thao nước nhà.

Vượt khó “làm dày” bảng vàng thành tích

Nguyễn Thị My chia sẻ, cầu mây có một duyên nợ đặc biệt với em khi đó là niềm đam mê, là sự nghiệp gắn bó với bản thân mình kể từ khi còn là một cô bé 12 tuổi cho tới tận bây giờ. Theo đó, My sinh trưởng trong một gia đình rất đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá. Vì vậy dù là con gái nhưng ngay từ nhỏ My đã được thỏa sức chơi bóng sau mỗi giờ tan học.

Tới năm học lớp 6, My được nhà trường chọn vào đội tuyển bóng đá của trường để tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Qua quá trình nỗ lực để chơi bóng một cách đầy nội lực tại hội thi này, Nguyễn Thị My đã lọt vào mắt xanh của Huấn luyện viên Hồ Thị Minh Thuận thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An.

Qua quan sát, huấn luyện viên nhận ra My có phản xạ tốt với bóng. Đôi chân khéo léo luôn làm chủ được trái bóng tròn, đặc biệt là các đường chuyền trên không hứa hẹn sẽ mang lại cho em nhiều lợi thế ở môn cầu mây. Vì vậy, ngay sau khi giải bóng kết thúc, huấn luyện viên đã gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp và muốn thu hút em về đầu quân cho đội cầu mây nữ của tỉnh.

Dưới sự đồng hành và dẫn dắt của Ban huấn luyện, chỉ sau 2 năm luyện tập tại trung tâm, My đã thi đấu xuất sắc và đem về nhiều giải thưởng quan trọng cho tỉnh nhà. Trong đó 2013 là năm tài năng trẻ Nguyễn Thị My tạo nên dấu ấn đầu tiên của mình khi cùng đồng đội giành 2 tấm Huy chương Vàng ở Giải Cầu mây trẻ toàn quốc và Giải Vô địch cầu mây Quốc gia.

Tiếp nối những năm sau, Nguyễn Thị My đã mang về nhiều Huy chương Vàng và Bạc để làm dày lên thành tích cho phòng truyền thống của thể thao Nghệ An. Có thể kể đến như Huy chương Vàng giải Bãi biển châu Á năm 2016, Huy chương Bạc Asiad 2018, Huy chương Bạc Sea Games năm 2019, Huy chương Bạc thế giới năm 2019...

Đặc biệt, đầu tháng 12 vừa qua, Nguyễn Thị My trở về Nghệ An để cùng các đồng đội đại diện cho tỉnh nhà tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Tại đây, đội tuyển nữ cầu mây với sự tham gia của Nguyễn Thị My đã giành được hai tấm Huy chương Vàng danh giá tại hai nội dung đội tuyển 3 và đội tuyển 4. Chiến thắng này góp phần giúp đội tuyển cầu mây Nghệ An xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn.

Bước vào độ chín của sự nghiệp, Nguyễn Thị My vừa thi đấu, vừa trở thành sinh viên ưu tú của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh khoa Huấn luyện thể thao. Với My, đó là tiền đề quan trọng để em thực hiện hóa ước mơ trở thành huấn luyện viên sau khi hết tuổi thi đấu.

Nguyễn Thị My bộc bạch: “Xa nhà từ năm 12 tuổi để xuống thành phố Vinh tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao của tỉnh, em đã từng khóc rất nhiều vì nhớ nhà. Vậy nhưng, sự thiếu thốn về mặt tình cảm đó đã được khỏa lấp bởi những yêu thương, chăm sóc đến từ Ban huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện viên Hồ Thị Minh Thuận, người đã trực tiếp dìu dắt em các trận thi đấu. Cùng với sự đồng hành của Huấn luyện viên trưởng Hoàng Hữu Nghĩa, họ đã trở thành người bố, người mẹ thứ hai trong cuộc đời em. Những tấm gương ấy đã tiếp thêm cho em niềm tin để thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Và chính họ cũng tiếp thêm cho em động lực để phấn đấu trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp, sống hết mình vì bộ môn cầu mây”./.