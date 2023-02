Người trồng quýt ở Nghệ An thấp thỏm vì... được mùa

(Baonghean.vn) - Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) thuộc quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm nhà đầu tư.