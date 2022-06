Nguồn vốn chảy vào hạ tầng, bất động sản Nghệ An tiếp tục thăng hạng

Bất động sản Nghệ An được xem là thị trường mới nổi, giàu tiềm năng và hấp dẫn nhà đầu tư tại khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và trên toàn cả nước nói chung. Tuy phát triển muộn, thị trường này có những lợi thế vượt trội so với các địa phương khác, đó là lý do vì sao hàng loạt ông lớn ngành địa ốc liên tục đổ về đây trong 2 năm qua.

Hạ tầng Nghệ An tiếp tục hoàn thiện

Nghệ An nằm trên tuyến cao tốc 1A và theo quy hoạch, gần 90 km đường bộ cao tốc Bắc - Nam sẽ chạy qua địa phận tỉnh này. Nghệ An cũng là địa phương sở hữu hạ tầng giao thông đa dạng loại hình với đường biển, đường hàng không phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt hơn cả, một loạt chính sách về kinh tế - xã hội hứa hẹn sẽ là bàn đạp giúp thị trường bất động sản Nghệ An tiếp đà tăng trưởng trong nửa cuối năm nay và những năm tới. Nhìn lại năm 2021, nguồn đầu tư công của tập trung của Nghệ An được bố trí cho 206 dự án với mức giải ngân đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Bước sang năm 2022, tỉnh xác định đây là năm bản lề thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Do đó, UBND tỉnh Nghệ An đã đề ra mục tiêu phải giải ngân được 100% vốn đầu tư công.

Các chuyên gia kinh tế đều cho rằng năm 2022, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ tác động trực tiếp đến diễn biến thị trường bất động sản. Tại Nghệ An, việc giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở, hạ tầng, thu hút đầu tư, qua đó thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ.

Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng

Như một quy luật, khi hạ tầng giao thông phát triển, khả năng kết nối vùng sẽ được cải thiện và những khu vực được hưởng lợi mạnh mẽ nhất là các vị trí cửa ngõ, cầu nối trọng yếu. Và Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River, dự án nằm giáp ranh giữa địa phận Nghệ An, Hà Tĩnh, là một nơi như thế.

Khu đô thị nằm ở phía Nam thành phố Vinh, nơi được xem là cầu nối giữa Nghệ An, Hà Tĩnh - 2 địa phương đang trên đà phát triển nhanh và mạnh trong lĩnh vực bất động sản. Hưởng lợi từ hạ tầng, pháp lý rõ ràng, được đầu tư quy hoạch, bài bản và đón đầu những xu hướng phát triển bất động sản trên thế giới, Vinh Park River đang được xem là một trong những dự án đáng được xuống tiền đầu tư nhất Nghệ An.

Khu đô thị Vinh Park River được đầu tư xây dựng với quy mô 13,17 ha ở phía Nam TP Vinh, cách trung tâm thành phố khoảng 7 phút di chuyển. Vị trí này được xem là lý tưởng để đón làn sóng chuyển dịch từ trung tâm đô thị về khu vực giáp ranh – làn sóng đang phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn trong nước và thế giới.

Vinh Park River cũng được biết đến là khu đô thị sinh thái an lành với cơ cấu sản phẩm đa dạng: 309 lô liền kề, shophouse và 66 lô biệt thự view sông và biệt thự song lập. Các sản phẩm phục vụ đa dạng nhu cầu, từ đầu tư kinh doanh đến ở thực. Một khảo sát gần đầy cho thấy, thị trường bất động sản Nghệ An đang thiếu hụt một dự án hội tụ đủ các loại hình sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân. Và Vinh Park River ra đời như sự bù đắp hoàn toàn vào phần thiếu hụt đó.

Vị trí đắc địa, loại hình phát triển đa dạng, chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng, có triển vọng tăng giá trong tương lai… là những tiêu chí vàng giúp Nidco Thịnh Lợi – Vinh Park River thăng hạng trong bản đồ đầu tư khu vực Bắc Trung Bộ.