Nhà báo Cao Thị Thanh Thuỷ: 'Đứng dậy với lòng biết ơn'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngẫm lại tháng ngày gian nan, người phụ nữ đầy nghị lực ấy bảo rằng, chị đã đứng dậy bằng tất cả niềm biết ơn lớn lao với bao người đã dang tay sẻ chia, động viên, giúp đỡ mẹ con chị; trong đó có tập thể cơ quan Báo Nghệ An.

Hơn chục năm làm báo, viết về hàng trăm nhân vật với đủ mọi thăng trầm của đời người, tôi đã bao lần dùng đến từ “nghị lực”, “tận tuỵ”, “đam mê”, “cống hiến”… Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như hôm nay, với bài viết này, tôi bắt đầu những dòng chữ về người đồng nghiệp quá đỗi yêu thương của mình với các mô tả ấy, rằng: Nhà báo Cao Thị Thanh Thuỷ (Báo Nghệ An) - một tấm gương về nghị lực vượt lên nghịch cảnh; một cán bộ mẫn cán, tận tuỵ với sự nghiệp báo chí; một lãnh đạo cấp phòng hết lòng với anh em…

“Phải sống thật tốt, không chỉ cho riêng mình…”

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện tại một quán cà phê quen - nơi hai chị em thi thoảng vẫn tranh thủ hẹn hò sau giờ làm việc. Tôi thuộc thế hệ sau, mới vào công tác tại Báo Nghệ An từ năm 2014, còn chị Thuỷ có thâm niên làm việc tại Báo từ năm 1999; hai chị em chung một cơ quan, rồi có đôi lần còn chung phòng làm việc, khi tôi với vai trò phóng viên nhận nhiệm vụ tại phòng Văn hoá - Xã hội - nơi chị làm trưởng phòng. Trộm đùa sau lưng chị, cánh phóng viên vẫn gọi thầm là “bà la sát” bởi chiều cao nổi bật, giọng nói sang sảng đúng chất con em miệt biển, và cả cái tính quyết đoán trong công việc chuyên môn. Nhưng với những ai gần gũi với chị hơn đôi chút thì đều hiểu rằng, “bà la sát” lúc nào cũng cười nói vang vang ấy lại là một người phụ nữ nén vào lòng nhiều ẩn ức, nỗi niềm…

Năm 2003, sau 5 năm làm việc tại Báo Nghệ An, Thanh Thuỷ bén duyên rồi kết hôn cùng người đồng nghiệp là phóng viên Báo Công Thương. Tình yêu được xây đắp từ những đồng điệu về tâm hồn, lại cùng nghề, cùng chí hướng, lúc bấy giờ, vợ chồng trẻ được xem là cặp đôi đẹp của “làng báo” Nghệ An. Không lâu sau, gia đình nhỏ thêm trọn vẹn với sự ra đời của cô con gái đầu - trái ngọt của tình yêu. “Anh đặt tên cho con là Thanh Hiền, gửi gắm ước mong con lớn lên trở thành người trong sáng, hiền hoà, nhân hậu, có tài có đức. Anh cưng chiều con lắm, đi làm thì thôi chứ hễ về nhà là bế suốt trên tay.” - chị Thuỷ nhớ lại.

Thanh Hiền gần 5 tuổi, chị Thuỷ mang bầu lần hai; kể không xiết niềm vui và mong đợi của hai vợ chồng với sinh linh bé nhỏ này. Ngày tháng cứ ngỡ êm đềm trôi qua như thế, cho đến cái ngày định mệnh năm 2007. “Anh gặp nạn, qua đời bởi một tai hoạ bất ngờ. Ngày đó, tôi đang mang bầu cu Bi chưa đầy 5 tháng. Cả đời tôi không quên được buổi tối hôm ấy, người nhà cứ nhẹ nhàng bảo dẫn xuống bệnh viện để khám thai, không ai dám nói mà bản thân cũng không thể ngờ đó là lần cuối cùng được gặp chồng. Năm đó, tôi tròn 32 tuổi, một nách con thơ, một bụng bầu lùm lùm, cứ đứng thẫn thờ như người vô hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình.” - chị Thuỷ tâm sự.

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì ngay sau đó 1 tháng, số phận nghiệt ngã lại thêm một lần đặt ra thử thách khi mẹ chị qua đời vì bạo bệnh. Hai cú sốc liên tiếp đánh gục trái tim và tâm trí người phụ nữ. Chị Thuỷ bảo, chắc có lẽ đau đớn nhất cũng chỉ đến thế là kiệt cùng. Chị đau đến không khóc nổi, đôi mắt đỏ ngầu khô khốc mà không thể nào rơi nước mắt. Trải qua hai cái tang liên tiếp, chị tưởng như mình có thể chết ngay đi được, nhưng còn con thơ dại, còn sinh linh đang đập từng nhịp trong bụng chị thì phải làm sao? Trong triền miên ngày đêm không ngủ cùng nỗi đau quặn thắt, chị nghĩ, mình phải sống, phải sống lạc quan, sống thật tốt, sống không chỉ cho mình mà còn cho con, cho những người thân yêu đã dìu chị qua những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời.

Ngẫm lại tháng ngày gian nan, người phụ nữ đầy nghị lực ấy bảo rằng, chị đã đứng dậy bằng tất cả niềm biết ơn lớn lao với bao người đã dang tay sẻ chia, động viên, giúp đỡ mẹ con chị; trong đó có tập thể cơ quan Báo Nghệ An. Với chị, toà soạn Báo với những gương mặt thiết thân, những đồng nghiệp là người anh, người chị, người bạn, người em được gọi tên, được nhớ đến với xiết bao thương yêu và tri ân. “Báo Nghệ An không chỉ là nơi chốn làm việc, mà đó còn là mái nhà ấm áp, bao dung, quan tâm chăm sóc mẹ con tôi trong cả cuộc sống đời thường. Mãi mãi không bao giờ quên ơn những đồng nghiệp chí tình chí nghĩa đã bên tôi trong những thời khắc khổ đau nhất, với từng bữa ăn, từng món quà, từng lần thăm hỏi…” - chị Thuỷ tâm tình.

Trái ngọt cuộc đời

Hơn 22 năm làm báo, gắn bó với Báo Nghệ An từ thuở thanh xuân đầy háo hức và hoài bão với nghề, cho đến bây giờ, chín chắn và bản lĩnh kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp phòng, chị Cao Thị Thanh Thuỷ nói rằng, bài học lớn nhất mà mình nhận được là hãy cứ làm việc bằng tất cả tâm huyết và đam mê, nghề sẽ không phụ mình. Đời sống báo chí liên tục đứng trước yêu cầu đổi mới, mỗi giai đoạn lại có nhiều “nấc thang” đòi hỏi người làm báo phải vượt qua, với một nữ nhà báo, những khó khăn ấy dường như còn nhân lên gấp bội. Công việc làm báo muôn vàn vất vả đặc thù, thường xuyên có những chuyến công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, những lúc ấy, chị phải linh hoạt sắp xếp để vừa đảm bảo nhiệm vụ cơ quan giao phó, vừa chăm sóc lo toan cho 2 con nhỏ.

“Có lần cu Bi nói: Mẹ ơi, mẹ đón con muộn lần thứ 100 rồi đó! - Răng con biết, con đếm à? - Con đếm đó, đúng 100 lần! Giờ cứ nhớ lại cảnh cả trường vắng tanh, chỉ còn con mình nhỏ thó ngồi thu lu dưới gốc cây trước cổng mà thương con nghẹn ngào…” - chị Thuỷ chia sẻ. Song, dẫu vất vả hai vai, chị vẫn vững quan niệm, dù tập thể quan tâm giúp đỡ và chia sẻ đến thế nào đi nữa thì bản thân mình cũng không được có tâm lý ỷ lại, mà phải biết ơn để nỗ lực làm tốt hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn.

Từ nỗ lực không ngừng, chị Thuỷ được tập thể ghi nhận, đánh giá cao, Đảng uỷ, Ban Biên tập giao phó trọng trách quản lý phòng chuyên môn. Trong vai trò quản lý phòng, chị ứng xử với anh em bằng thái độ vừa chân thành vừa kiên quyết, tôn trọng cá tính riêng song đồng thời cũng đặt ra những giới hạn để công việc chung, riêng của tập thể, của cá nhân được nhịp nhàng.

Tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ là điều tiên quyết mà chị luôn tự răn bản thân mình và nhắc nhở anh em. Là Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, một phòng có đặc thù theo dõi, phản ánh nhiều lĩnh vực quan trọng như Quốc phòng, Giáo dục, Y tế, Thể thao, Du lịch…; thực hiện 7 trang báo in hàng tuần trên các số nhật báo, 6 chuyên mục trên Báo Nghệ An điện tử, 3 chuyên trang Báo Nghệ An cuối tuần; nhân sự phòng đông, chị Thuỷ phải luôn quán xuyến, bao quát sâu rộng các lĩnh vực, đồng thời nắm rõ sở trường, sở đoản của từng phóng viên để phân công đúng việc, đúng người, đúng thời điểm.

Nhiều phóng viên trẻ khi được phân công làm việc tại “phòng chị Thuỷ” ban đầu thường e ngại, bởi “nghe nói chị Thuỷ nghiêm lắm”, song càng gắn bó lâu dài càng thấu hiểu, những lần tranh luận, những quyết định cũng chỉ vì cái chung, vì tốt cho anh em. Trong công việc thì thẳng thắn, chân thành để thúc đẩy mọi người cùng tiến bộ, còn trong đời sống riêng, nhà báo Thanh Thuỷ như người chị cả quan tâm, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của anh em để thấu hiểu, đồng hành.

Dấu ấn của nữ nhà báo - Trưởng phòng Cao Thị Thanh Thuỷ thấp thoáng trong những tác phẩm báo chí của anh chị em phóng viên, trong mỗi giải thưởng mà ngành, nghề ghi nhận; song với chị, thành công và cũng là món quà lớn nhất chị nhận được là một tập thể phòng đoàn kết, gắn bó, thống nhất; một tập thể thấu hiểu, sẻ chia, tôn vinh lẫn nhau, khí thế làm việc để bắt kịp và sẵn sàng đón đầu mọi thách thức mà đời sống báo chí đặt ra.

Còn trong cuộc sống riêng, trái ngọt sau chặng đời gian truân, vất vả của chị là 2 đứa con ngoan ngoãn, trưởng thành với bao thành tích đáng tự hào trong học tập. Con gái đầu là cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, từng đạt Giải khuyến khích Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh). Cậu con trai - cu Bi thuở nào - nay đã là chàng thanh niên cao lớn, điểm tựa tinh thần cho mẹ và chị, vừa đạt kết quả thi IELTS 8.0 khi mới học lớp 9.

Viết về chị Thuỷ - “bà la sát” của chúng tôi - thật khó. Dẫu đã trò chuyện với chị nhiều lần, gần gũi với chị trong công việc hàng ngày, cảm phục lắm nghị lực và sự tận tuỵ của chị, song dù viết thế nào cũng cảm thấy như chưa đủ để nói hết về người đồng nghiệp đáng quý ấy. Những dòng viết này là phác thảo cơ bản về chị - nhà báo Cao Thị Thanh Thuỷ - một tấm gương sáng ở cơ quan Báo Nghệ An.