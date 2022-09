Nhân lực hậu Covid-19

Hai quan điểm này thu hút được nhiều người tham gia thảo luận và thậm chí có những tranh luận gay gắt xảy ra. Thực tế, các nhà dân số học duy lý không tạo ra dịch bệnh, mà họ chỉ phân tích tình hình dựa vào các số liệu thống kê về dịch bệnh được các quốc gia, các tổ chức liên quan đã công bố. Dù cái nhìn của họ có phần lạnh lùng những cũng có những giá trị tham chiếu nhất định. Còn các nhà đạo đức học cũng thể hiện được tư tưởng nhân văn khi nhìn dịch bệnh với con mắt thương cảm hơn, và đặc biệt là sự lo lắng về những hệ lụy có thể diễn ra khi tính mạng con người có thể bị bỏ mặc do ứng xử của con người với Covid-19 ngày càng chủ quan hơn và quá lý tính. Và gần đây, những quan điểm về dân số học và nghiên cứu phát triển lại đi sâu vào phân tích các mối lo lắng về chất lượng nguồn nhân lực cho việc phục hồi kinh tế nhằm thảo luận một cách toàn diện hơn về vấn đề này.

Dịch bệnh có làm thay đổi dân số thế giới nhiều hay không? Đây là câu hỏi được quan tâm bởi nhiều người. Các nhà dân số học đã phân tích các số liệu để làm dẫn chứng. Tính đến hết tháng 3/2022, đại dịch do Covid-19 đã cướp đi tính mạng của 6,14 triệu người trên toàn thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của khoảng 463 triệu người nhiễm bệnh. Đó là những con số kinh hoàng bởi một dịch bệnh. Nhưng xét trên bình diện biến động dân số thế giới thì cho thấy sự biến động khá lớn nhưng không quá nghiêm trọng. Trong trạng thái bình thường, mỗi năm toàn thế giới có 141 triệu người được sinh ra và khoảng 60 triệu người mất đi. Số người chết do dịch Covid-19 sau hơn 3 năm chiếm 10,2% số người chết trong 1 năm và chiếm gần 4,4% số người được sinh ra trong 1 năm. Hay như ở Việt Nam, đến nay chúng ta đã mất đi hơn 41 vạn người do Covid-19, một mất mát lớn nhất từ sau 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thế kỷ trước. Nhưng liệu nó có làm thay đổi bức tranh dân số Việt Nam nhiều không khi mà hiện nay tổng số dân của ta 98.564.407 người; mỗi năm có 1.545.374 trẻ được sinh ra 632.573 người chết đi, gia tăng dân số tự nhiên là 912.801 người? Chắc chắn là có nhưng không nhiều. Như vậy, đại dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng đến dân số thế giới nhưng chưa đến mức làm thay đổi căn bản bức tranh dân số thế giới hay của một quốc gia được. Có điều, dịch bệnh lại tác động mạnh đến nguồn nhân lực của hầu hết các quốc gia nói riêng và toàn thế giới nói chung.