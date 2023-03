Nhan Phúc Vinh nói gì về tin đồn 'phim giả tình thật' với Quỳnh Kool

(Baonghean.vn) - Nhằm triển khai Quyết định số 81/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động chống khai thác thủy sản trái phép IUU và đón đoàn Uỷ ban Châu Âu kiểm tra lần thứ 4, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 121/KH-UBND triển khai Kế hoạch hành động trên địa bàn.

(Baonghean.vn) - Cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân đồng hành với từng bước đi của Đảng và của đất nước, từ kiếp đời nô lệ được Đảng soi sáng trên con đường tranh đấu đi đến cuộc sống tự do.

(Baonghean.vn) - Tập đoàn bán lẻ Hàn Quốc mong muốn được hợp tác đầu tư tại Nghệ An; "Thôn trăm triệu" ở Nghệ An; Những người phụ nữ "quên" ngày 8/3… là những thông tin nổi bật ngày 8/3.

(Baonghean.vn) - Đây là lần thứ 2 Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị có ý nghĩa quan trọng này. Năm nay Thường trực Tỉnh ủy nâng tầm hội nghị từ "gặp mặt" thành "đối thoại", với chủ đề: “Khát vọng – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”.

(Baonghean.vn) -Toàn bộ 410 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa bị đình chỉ hoạt động hoặc cam kết tự ngừng hoạt động để khắc phục những tồn tại liên quan đến vấn đề phòng cháy, chữa cháy.

(Baonghean.vn) - Chiều 8/3, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An là thời điểm hết sức quan trọng; từ đó xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguyên nhân gây đột tử thường do tắc nghẽn mạch vành hoặc bệnh lý rối loạn nhịp tim.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13517 ngày 8-3-2023

(Baonghean.vn) - Chiếc xe gắn đầy hoa, chóng chóng, chở hộp quà siêu to khổng lồ tiến vào thành phố, cả trẻ em lẫn người lớn đi trên đường đều ngoái lại nhìn theo, tranh thủ rút điện thoại để chụp để “Nuôi Face”.

(Baonghean.vn) - Sáng 8/3, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, UBND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với CEO Tập đoàn bán lẻ Y- Mart Hàn Quốc.

(Baonghean.vn) - Sáng 8/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh tại Công ty Điện lực Nghệ An.