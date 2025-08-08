Kinh tế Nhãn vào mùa, người dân vùng đồi Nghệ An thu tiền triệu mỗi gốc Vào chính vụ thu hoạch nhãn, nhiều hộ dân ở các vùng đồi, vùng bán sơn địa của Nghệ An phấn khởi vì nhãn năm nay được mùa, quả đẹp, giá tốt. Mỗi gốc nhãn cho thu hoạch hàng tạ quả, mang lại thu nhập từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, mở ra hướng làm kinh tế hiệu quả cho người dân.

Năm nay, nhãn được mùa, quả sai trĩu cành. Ảnh: T.P

Những ngày đầu tháng Tám, cũng là lúc những vườn nhãn vào vụ thu hoạch chính. Khắp các xã miền vùng đồi ở Nghệ An như Quỳnh Thắng, Nghĩa Đàn, Minh Hợp, Cát Ngạn, Hoa Quân… bà con tất bật thu hái, tiêu thụ nhãn. Mùa nhãn năm nay không chỉ được mùa, quả sai trĩu cành mà còn bán được giá, thương lái vào tận vườn thu mua.

Gia đình ông Phong Điền, trú tại xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Đàn trồng hơn 100 gốc nhãn, hầu hết đã cho quả ổn định trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, 50% giống nhãn bản địa và 50% giống nhãn lồng Hưng Yên.

Vườn nhãn trĩu quả của gia đình ông Phong Điền, xã Nghĩa Đàn. Ảnh: T.P

“Năm nay, mỗi gốc cho từ 130 - 150 kg quả, có cây lên đến hơn 200 kg. Với giá bán dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, mỗi cây thu nhập vài triệu đồng”, ông Phong chia sẻ.

Tại phường Tân Mai (thị xã Hoàng Mai cũ), ông Đinh Văn Đại cũng đang vào vụ nhãn bội thu. Gia đình ông có 15 gốc nhãn đã trồng trên 10 năm. Năm nay, cây sai quả, mẫu mã đẹp, cùi dày, ngọt đậm. “Giá bán nhãn dao động 10.000 đồng - 20.000 đồng/kg, mỗi cây thu khoảng 1 tạ quả, tính ra gia đình tôi có nguồn thu hơn chục triệu đồng. Vui nhất là thương lái vào tận vườn mua, không phải lo đầu ra”, ông Đại cho hay.

Trung bình mỗi gốc nhãn trong thời kỳ kinh doanh cho thu nhập 1,5 - 2 triệu đồng. Ảnh: T.P

Ở xã Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu cũ), không khí mùa nhãn chộn rộn hơn khi hầu hết các vườn trồng đều đạt sản lượng cao. Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh là một trong những hộ trồng nhiều với hơn 40 gốc nhãn, chủ yếu là giống nhãn lồng Hưng Yên được ghép lên gốc nhãn thường.

Giống này có ưu điểm quả to, cùi dày, ngọt sắc, rất được thị trường ưa chuộng. “Năm nay mỗi cây thu hoạch được khoảng 5 tấn nhãn. Đầu mùa giá rộ vụ khoảng 10.000 đồng - 12.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 30 - 40 triệu đồng”, chị Oanh cho biết.

Nông dân phấn khởi thu hoạch nhãn. Ảnh: T.P

Theo người dân địa phương, điều kiện thời tiết năm nay thuận lợi cho cây nhãn phát triển. Đầu năm có rét đậm kéo dài, sâu bệnh giảm rõ rệt, mưa đều nên cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ đậu quả cao. Bên cạnh đó, kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, xử lý ra hoa cũng được người dân chủ động áp dụng nên năng suất nhãn tăng rõ rệt so với mọi năm.

Những năm gần đây, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng cây công nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả lâu năm, trong đó, cây nhãn là lựa chọn hàng đầu. Cây dễ trồng, phù hợp đất đồi, không đòi hỏi công chăm sóc cầu kỳ, nhưng lại cho hiệu quả kinh tế rõ rệt sau 3 - 5 năm.

Ngoài giống nhãn bản địa, hiện nay, bà con đã trồng nhãn lồng, nhãn xuồng cơm vàng... có giá trị cao. Ảnh: T.P

Hiện ở các địa phương khác như xã Nghĩa Đàn, xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp cũ), xã Cát Ngạn, xã Hoa Quân (huyện Thanh Chương cũ)… cũng bắt đầu hình thành các vùng trồng nhãn quy mô.

Hiện toàn tỉnh Nghệ An có gần 100 ha nhãn, chủ yếu là các giống nhãn xuồng cơm vàng, nhãn da bò, nhãn Thái, nhãn Hưng Yên… Trồng nhãn hiện vẫn chủ yếu theo mô hình hộ gia đình, nhỏ lẻ và chưa có nhiều vùng sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, tiềm năng của cây nhãn vẫn rất lớn nếu được đầu tư bài bản về giống, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ.

Nhãn được bán ở các chợ dân sinh với giá 15.000 đồng - 20.000 đồng/kg. Ảnh: T.P

Theo ngành Nông nghiệp, để nâng cao hiệu quả, các địa phương cần khuyến khích nông dân trồng giống nhãn chín sớm và chín muộn để tăng hiệu quả, đồng thời thận trọng khi mở rộng diện tích.