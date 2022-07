Nhật báo Italia: ‘Quang Hải giúp Việt Nam được biết đến nhiều hơn ở châu Âu’; Ngoại hạng Anh áp dụng luật mới

(Baonghean.vn) - Mới đây tờ báo thể thao nổi tiếng của Italia - Gazetta dello Sport đã có bài viết về Quang Hải. Theo tờ báo này, Quang Hải đến Pau FC sẽ giúp bóng đá Việt Nam được biết nhiều hơn tại châu Âu; Theo Daily Mail, Ngoại hạng Anh sẽ trình làng "hệ thống nhiều bóng" ở mùa 2022/23.

Mới đây tờ báo thể thao nổi tiếng của Italia - Gazetta dello Sport đã có bài viết về Quang Hải. Theo tờ báo này, Quang Hải đến Pau FC sẽ giúp bóng đá Việt Nam được biết nhiều hơn tại châu Âu.

Nhật báo thể thao hàng đầu Italia đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Quang Hải tại đội bóng đang chơi ở Ligue 2. Bên cạnh đó, tác giả Giulio Di Feo nhận định thương vụ này có thể khiến bóng đá Việt Nam tiến gần hơn với châu Âu. "Quang Hải có thể mở cánh cửa tới châu Âu cho bóng đá Việt Nam, một quốc gia cuồng nhiệt với bóng đá và đang phát triển không ngừng", Giulio Di Feo mở đầu bài viết.

Gazzetta dello Sport cũng dành một phần đáng kể để giới thiệu thêm về bóng đá Việt Nam. Khi đặt vấn đề tại sao Quang Hải không sang châu Âu sớm hơn, tác giả bài viết nhắc đến việc bóng đá Việt Nam nằm ở ngoài sự quan tâm của giới tuyển trạch châu Âu. Lý do là các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật và tư duy ổn nhưng thể hình lại nhỏ bé.

Ngoại hạng Anh 2022/23 áp dụng luật mới

Theo Daily Mail, Ngoại hạng Anh sẽ trình làng "hệ thống nhiều bóng" ở mùa 2022/23, với 10 quả bóng được sử dụng ở mỗi trận đấu nhằm tránh tình trạng lãng phí thời gian hay câu giờ.

Nguồn tin cho biết thêm, bên cạnh trái bóng đang được sử dụng trên sân, trọng tài thứ 4 sẽ được trang bị 1 quả bóng và 8 quả còn lại sẽ được đặt ở các điểm khác nhau xung quanh sân trên các hình nón, với 2 quả sau mỗi khung thành và 2 quả dọc theo mỗi đường biên.

Nani gọi điện khuyên Ronaldo ở lại MU nhưng CR7 không nghe máy

Cầu thủ chạy cánh Luis Nani - đồng đội cũ của Cristiano Ronaldo tại Man United muốn khuyên nhủ CR7 ở lại Old Trafford song không nhận được hồi đáp.

"Tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại. Ronaldo là một cầu thủ quan trọng và luôn tạo ra sự khác biệt. Tôi đã cố gắng nói chuyện với Ronaldo trong lúc anh ấy nghỉ mát nhưng anh ấy không nghe máy.", Nani thổ lộ.

Hiện tại, Ronaldo vẫn chưa hội quân trở lại cùng MU sau kỳ nghỉ Hè với lý do gia đình. Phía Quỷ đỏ muốn giữ chân CR7 ở lại Old Trafford. Song tờ AS cho biết, siêu sao Bồ Đào Nha quyết tâm tìm đường ra đi Hè này.

Barcelona phải chờ "đòn bẩy kinh tế" thứ 3 để đăng ký tân binh

Barcelona đã sử dụng 2 "đòn bẩy kinh tế" để có tiền mang về các tân binh. Và giờ đây, họ chuẩn bị dùng tới lần thứ 3 để có thể đăng ký các ngôi sao mới của mình.

Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022, Barca dù bị cho là "nợ ngập đầu" nhưng vẫn có thể liên tiếp mang về các tân binh đắt giá. Làm được điều này là do họ đã sử dụng tới 2 "đòn bẩy kinh tế" để có tiền.

Đầu tiên là việc Barcelona cố gắng bán 25% số tiền bản quyền truyền hình 25 năm sắp tới của họ. Ngoài ra, Blaugrana cũng bán 50% cổ phần của BLM - công ty được lập ra để nắm thương quyền của đội bóng này.

Với 2 đòn bẩy kinh tế trên, Barca đã có tiền chiêu mộ các tân binh như Robert Lewandowski và Raphinha, đồng thời gia hạn hợp đồng với Ousmane Dembele. 2 tân binh trước đó là Franck Kessie và Andreas Christensen được mang về theo dạng miễn phí.