Nhặt được số tiền 50 triệu đồng, người đàn ông tìm trả lại người mất

(Baonghean.vn) - Đang trên đường đi làm về nhà thì anh Đào Duy Thái (sinh năm 1970) ở thôn 4, xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn) phát hiện một chiếc ví rơi trên đường, bên trong có một số tiền ngoại tệ trị giá hơn 50 triệu đồng, ngay sau đó anh Thái đã liên hệ tới Công an xã Lĩnh Sơn để trả lại cho người đánh mất.

Anh Thái Ngô Trung - Phó trưởng Công an xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với anh Đào Duy Thái tiến hành trao trả số tiền 50 triệu đồng do anh Thái nhặt được cho vợ chồng anh Nguyễn Hữu Huy ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 13/8/2022 đang trên đường đi làm về nhà, qua địa phận thôn 2, xã Lĩnh Sơn, anh Đào Duy Thái có nhặt được một chiếc ví da màu đen ở ven đường, sau khi kiểm tra bên trong ví có giấy tờ tuỳ thân mang tên Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1990) trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn và một số tiền ngoại tệ trị giá hơn 50 triệu đồng. Sau đó, anh Thái đã trình báo và giao nộp cho cơ quan Công an xã Lĩnh Sơn để tìm chủ nhân trao trả lại cho người đánh mất.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an xã Lĩnh Sơn đã liên hệ với Công an xã Nam Anh, huyện Nam Đàn để liên hệ với anh Nguyễn Hữu Huy. Đến 14 giờ 30 ngày 14/8/2022 vợ chồng anh Nguyễn Hữu Huy đã tới Công an xã Lĩnh Sơn để nhận lại tài sản.

Anh Nguyễn Hữu Huy xúc động chia sẻ, ngày 13/8 vợ chồng anh có lên nhà người thân ở huyện Anh Sơn chơi và đã đánh rơi chiếc ví nói trên, rất may mắn anh Thái đã nhặt được và tìm cách trả lại.