Thể thao Nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam trở thành huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An Sau khi chia tay nhiều huấn luyện viên kỳ cựu đã đến tuổi nghỉ hưu, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã bắt đầu chiêu mộ, bổ nhiệm những huấn luyện viên trẻ lên V.League và Trung tâm Đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An.

Không chỉ trẻ hóa lực lượng cầu thủ trẻ tại Đội 1, để có nhiều lứa cầu thủ kế cận chất lượng tại V.League 2024/2025 và các mùa giải tiếp theo, Sông Lam Nghệ An cũng trẻ hóa trên phương diện những người huấn luyện, đào tạo.

Sông Lam Nghệ An vừa chào đón các huấn luyện viên trẻ như Trần Đình Đồng, Âu Văn Hoàn, Phạm Hải Nam. Ảnh: FBNV



Nằm trong kế hoạch đó, sau khi chia tay các huấn luyện viên kỳ cựu như HLV Đinh Văn Dũng, Hoàng Đăng Hồng, Nguyễn Xuân Vinh, mới đây, hàng loạt cựu cầu thủ trưởng thành từ chính đội bóng Sông Lam Nghệ An, đã sở hữu bằng cấp của Liên đoàn Bóng đá châu Á - AFC đã chính thức trở lại đội bóng, tham gia vào các thành phần huấn luyện viên.

Trong đó, mới nhất là trường hợp của các cầu thủ như Phạm Hải Nam, Âu Văn Hoàng, Trần Đình Đồng. Những cầu thủ nói trên đều là những cầu thủ chuyên nghiệp và từng được gọi lên các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong nhiều giai đoạn khác nhau. Họ hiện đang thuộc biên chế của Trung tâm Đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An vừa đăng cai tổ chức các khóa học huấn luyện viên chứng chỉ B và chứng chỉ C của AFC/VFF. Ảnh: Chung Lê



Ngoài ra, lãnh đạo Câu lạc bộ cũng vừa bổ nhiệm huấn luyện viên Nguyễn Quang Thọ vào thành phần Ban Huấn luyện Đội 1 ngay trước thềm V.League 2024/2025. Huấn luyện viên Nguyễn Quang Thọ từng thi đấu chuyên nghiệp cho Sông Lam Nghệ An từ năm 1996-2006, đã có nhiều năm trong vai trò huấn luyện đào tạo trẻ.

Như vậy, ngoài Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản, huấn luyện viên trưởng Phạm Anh Tuấn có các trợ lý là Phan Như Thuật, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Quang Thọ, Phạm Đức Anh cùng các cán bộ phân tích kỹ thuật và sắp tới là huấn luyện viên thể lực.

Ông Hồ Lê Đức – Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An cho biết: “Để có được những cầu thủ chất lượng, chúng tôi chú trọng đến việc tuyển chọn, thanh lọc để có những huấn luyện viên có chuyên môn và đạo đức, tư cách tốt nhất. Họ không chỉ là những người thầy, mà còn là những người cha, người chú hỗ trợ các vận động viên có một hành trang tốt nhất trong sự nghiệp cầu thủ”.

Thời gian qua, Sông Lam Nghệ An cũng đã tích cực cử nhiều huấn luyện viên tham gia các khóa học do Liên đoàn Bóng đá Châu Á, Nhật Bản và Việt Nam tổ chức. Trong đó, Sông Lam Nghệ An tập trung vào các khóa học như bằng Pro – AFC, bằng A - AFC, bằng B – AFC và chứng chỉ huấn luyện viên thủ môn và huấn luyện viên thể lực nâng cao.

Kể từ mùa giải 2025/2026, điều kiện bắt buộc mà Liên đoàn Bóng đá châu Á – AFC đưa ra với vị trí huấn luyện viên trưởng là chứng chỉ huấn luyện viên chuyên nghiệp Pro – AFC. Hiện nay, yêu cầu tối thiểu của AFC đối với trợ lý huấn luyện viên Đội 1 là bằng ‘A’ - AFC hoặc bất kỳ bằng cấp huấn luyện tương đương nào hợp lệ của nước ngoài được AFC công nhận, với huấn luyện viên thủ môn Đội 1 là Chứng chỉ huấn luyện viên thủ môn của AFC cấp độ 3, với huấn luyện viên thể lực Đội 1 là Chứng chỉ huấn luyện viên thể lực của AFC cấp độ 2.

Việc trẻ hóa và tạo điều kiện cho các huấn luyện viên tham gia các khóa học do Liên đoàn Bóng đá châu Á và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức là một trong những kế hoạch của Sông Lam Nghệ An nhằm chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên theo tiêu chí nhân lực chất lượng cao mà bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào tại châu Á đều phải có./.