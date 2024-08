Thể thao Sông Lam Nghệ An tăng nhiều ưu đãi, quyền lợi phục vụ khán giả và nhà tài trợ Hướng đến mùa bóng chuyên nghiệp 2024/25, Sông Lam Nghệ An đang nỗ lực mang đến nhiều trải nghiệm, thu hút khán giả đến sân Vinh ngày một đông hơn. Đồng thời, tạo thêm nhiều gói, hạng mục cho các nhà tài trợ lựa chọn và tham gia đầu tư.

Mặc dù mùa giải phải đến 15/9 mới bắt đầu khởi tranh với trận đấu mở màn gặp SHB Đà Nẵng trên sân Vinh tại Vòng 1 V.League 2024/25. Tuy nhiên, cách đây vài tuần, Sông Lam Nghệ An đã bắt đầu phát hành Vé mùa – Thẻ thành viên phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá của những khán giả trung thành.

Khán giả xứ Nghệ có thể mua Vé mùa trực tiếp tại Văn phòng Câu lạc bộ: Số 06, đường Đào Tấn, TP. Vinh hoặc tại Website: https://veonline.slnafc.com/. Ảnh: SLNA FC

Vé mùa – Thẻ thành viên của SLNA FC rất đa dạng về mức giá, từ Thẻ Đồng 500.000 VNĐ đến 3 triệu đồng cho Thẻ VIP, tương ứng với nhiều ưu đãi và quyền lợi đặc biệt như được phục vụ đồ ăn/thức uống miễn phí, tặng áo thi đấu, trang phục di chuyển, đồ lưu niệm, trải nghiệm các thông tin bên lề qua các tạp chí, tờ rơi và ưu đãi giảm giá đối với những khán giả mua Vé mùa liên tiếp ở các mùa giải.

Đặc biệt, chỉ với 2 triệu đồng, khán giả có thể tặng kèm 1 vé người lớn và 1 vé trẻ em, phù hợp cho các gia đình có nhu cầu thưởng thức bóng đá vào dịp cuối tuần, nhưng vẫn được phục vụ đồ ăn và thức uống. Đồng thời, có những ưu đãi khác như miễn phí xe và vé khi đi cổ vũ trên sân khách, tặng các phiếu khuyến mãi, giảm giá của nhà tài trợ, đối tác.

Nhiều ưu đãi và quyền lợi đặc biệt dành cho những khán giả đăng ký Thẻ thành viên mùa bóng 2024/25. Ảnh: SLNA FC

Để đáp ứng được nhu cầu ăn uống, vui chơi, giải trí tại SVĐ Vinh kể từ mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An đã tìm được các đối tác uy tín để cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, Câu lạc bộ xứ Nghệ cũng đã tuyển hàng chục tình nguyện viên nhằm nâng cấp chất lượng tổ chức các trận đấu và phục vụ, hướng dẫn người hâm mộ.

Ngoài việc tạo ra nhiều ưu đãi cho những khán giả, CĐV trung thành, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và BTC sân Vinh đã sớm có kế hoạch nâng cấp mặt sân, chuẩn bị các hạng mục cơ sở vật chất, thuê các công ty vệ sinh công nghiệp dọn dẹp vệ sinh tại sân Vinh, trang trí không gian trong và ngoài sân. Rõ ràng, với những nỗ lực như vậy, mùa giải 2024/25 trên sân Vinh sẽ có nhiều khởi sắc trong công tác tổ chức, thi đấu và mang đến sự tiện lợi cho người hâm mộ.

Trong nỗ lực thu hút nguồn tài trợ và kêu gọi đầu tư, Sông Lam Nghệ An cũng đã nâng cấp các chính sách, tạo ra nhiều lựa chọn và ưu đãi, tối ưu hóa quyền lợi của các nhà tài trợ. Dù chỉ là 20 triệu hay hàng tỷ đồng, tùy vào khả năng tài chính và nhu cầu phát triển thương hiệu, hợp tác thương mại thông qua bóng đá chuyên nghiệp, các nhà tài trợ đều có thể đóng góp vào sự phát triển của bóng đá xứ Nghệ.

Từ mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An đã bắt đầu chào đón thêm những nhà tài trợ lớn trong và ngoài nước. Ảnh: Chung Lê

Kể từ mùa giải này, trên áo thi đấu Sông Lam Nghệ An không chỉ dừng lại ở Grand Sport, Gạo A An, Nikkokutrust, Eurosun mà sẽ có thêm những nhà tài trợ trong nước lẫn nước ngoài. Bên cạnh nỗ lực nâng cao hình ảnh và phát triển thương hiệu, mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An sẽ chào đón các chuyên gia như giám đốc kỹ thuật, huấn luyện viên thể lực… đến từ Nhật Bản.

Về lực lượng, Sông Lam Nghệ An có nguồn nội binh trẻ dồi dào và giàu tính cống hiến. Đội bóng cũng đã có đủ 3 ngoại binh để chinh chiến tại V.League 2024/25 bao gồm Michael Olaha, Benjamin Kuku và Sebastian Zaracho. Đây đều là những ngoại binh có chất lượng và nhận được sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ.