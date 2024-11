Xã hội Nhiều doanh nghiệp Nghệ An gấp rút tuyển lao động Hiện nay, trong thời điểm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để kịp thời hạn cho những đơn hàng cuối năm, nhiều doanh nghiệp đang gấp rút tuyển dụng lao động. Nhu cầu thì lớn nhưng việc tuyển dụng gặp khá nhiều khó khăn.

Khó tuyển đủ nhu cầu

Công ty May Minh Anh vừa khai trương nhà máy mới trên địa bàn thị trấn Con Cuông, với quy mô 200 tỷ đồng cần 3.000 lao động. Mới vận hành, nhưng hiện công ty đã tuyển dụng được hơn 800 lao động là người thuộc địa bàn Con Cuông và các địa phương lân cận vùng Tây Nghệ An.

Tuy nhiên, với số lượng đơn hàng phải chờ xuất kho nhà máy đang gấp rút tuyển dụng 600 lao động nữa. Dù đăng tuyển dụng đã 2 tháng nay nhưng nhà máy vẫn mới chỉ tuyển dụng chưa đủ 100 lao động. Ông Trần Trọng Nghĩa - Quản đốc nhà máy cho biết: “Dù nỗ lực tuyển dụng lao động địa phương, nhưng hiện nguồn lao động trên địa bàn chưa đáp ứng đủ, chúng tôi cố gắng thu hút lao động ở xa quê về, nhưng con số này cũng chỉ ở mức khiêm tốn”.

Công nhân tại Nhà máy May Minh Anh trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Thanh Nga

Trên địa bàn tỉnh, hiện số nhà máy trong lĩnh vực may mặc cần lao động rất lớn, điển hình là các nhà máy may thuộc địa bàn huyện Diễn Châu, như Công ty TNHH May mặc Trọng Phúc đang gấp rút tuyển 200 lao động cho các vị trí sau: nhân viên rập máy, giác sơ đồ; thợ cắt; nhân viên quảng cáo; công nhân may, là - ủi. Điều đặc biệt là đối với công nhân may và công nhân là - ủi, công ty sẽ đào tạo miễn phí trong thời gian tuyển dụng. Đại diện phòng nhân sự của công ty cho biết: Lần tuyển dụng này chúng tôi ưu tiên cho những vị trí việc làm có kinh nghiệm trong ngành may mặc, với mức lương khá hấp dẫn từ 10 – 12 triệu đồng, tuy nhiên, lượng công nhân nộp hồ sơ vô cùng khiêm tốn.

Đại diện Công ty TNHH May mặc Trọng Phúc cũng cho biết thêm: "Sau khủng hoảng vì suy thoái kinh tế dẫn đến các đơn hàng bị ngưng trệ buộc chúng tôi phải cắt giảm nhân công, thì nay, chúng tôi lại nhận được nhiều đơn hàng từ châu Âu và cần rất nhiều nhân lực để hoàn thành khối lượng hàng từ giờ cho đến hết năm 2024".

Nhà máy May Minh Anh đóng trên địa bàn huyện Con Cuông đang cần tuyển hàng trăm nhân sự. Ảnh: Thanh Nga

Không chỉ ngành may mặc đang thiếu nhân công trầm trọng, mà các ngành khác như vận tải, vận chuyển hàng hóa, linh kiện điện tử, đồ họa kỹ thuật,… cũng đang có nhu cầu lớn về nhân công trong những tháng cuối năm. Tại Công ty Sản xuất và Thương mại kính xây dựng thuộc Khu Công nghiệp VSIP đang gấp rút tuyển dụng 100 vị trí cho các công việc: Tiếp nhận đơn hàng (bao gồm cả bản vẽ kỹ thuật); nhập xác nhận đơn hàng và vẽ lại đơn hàng cho khách hàng;… Ở những vị trí này, Ban Giám đốc công ty yêu cầu phải biết sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ kỹ thuật; ưu tiên thành thạo Autocad; tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành về cơ khí, xây dựng… Tuy nhiên, dù đăng tuyển dụng trên các trang mạng xã hội và cổng thông tin của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong 3 tháng nay, nhưng công ty mới chỉ nhận được vài hồ sơ.

Nhà máy May Minh Anh hiện có gần 1.000 lao động nhưng vẫn còn thiếu khoảng 2.000 lao động mới hoàn thiện dây chuyền. Ảnh: Thanh Nga

“ Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, trong 9 tháng qua có 508 doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động. Với số lượng cần tuyển dụng lên tới 63. 939 vị trí việc làm, chỉ trong tháng 9 cần tới 5.170 lao động. Số người lao động không có bằng cấp, chứng chỉ là 57. 661 lao động. Ngành dịch vụ cần 1.131 người, ngành may cần 27.565; các ngành khác cần 35.357 lao động.

Nhu cầu tuyển dụng lao động 9 tháng năm 2024. Đồ hoạ: Hữu Quân

Ông Trần Hữu Thượng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết: Kể từ tháng 8, 9 đến nay, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng nhiều hơn so với thời gian trước. Lý do bởi, cuối năm thường có nhiều ngày lễ lớn, cộng với doanh nghiệp hoàn thiện đơn hàng, kế hoạch hoạt động của đơn vị và những nội dung phát sinh nên họ có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao.

Mới đây, tại ngày hội việc làm cho thanh niên năm 2024 do Phái đoàn Di cư quốc tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Cao đẳng Việt - Đức, đã quy tụ các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại 30 gian hàng, với hơn 3.500 vị trí việc làm. Trong đó, có 500 vị trí việc làm, du học và dạy nghề cần trình độ đại học, cao đẳng; gần 2.500 vị trí việc làm đối với lao động phổ thông.

Trên 500 chỉ tiêu tuyển dụng với các vị trí như kỹ sư kỹ thuật công nghệ - an toàn, kỹ sư dây chuyền tự động hóa, kỹ sư xây dựng công trình. Đối với loại hình lao động phổ thông có các ngành gồm: công nhân ngành dệt, may mặc; công nhân các ngành kỹ thuật; nhân viên bán hàng; chuyên viên kinh doanh; thợ cơ khí; thợ xây dựng; thợ điện; dịch vụ viễn thông, dịch vụ du lịch…

Những ngành có xu hướng tuyển dụng lao động tăng cao

Lý giải về nguyên nhân thiếu lao động, ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, qua khảo sát tình hình tuyển dụng lao động của hơn 500 doanh nghiệp cho thấy, có một số doanh nghiệp khó khăn khi tuyển dụng lao động, lý do chính là cung - cầu chưa gặp nhau.

Sản xuất tại Công ty TNHH Dệt may Sangwoo ở Khu Công nghiệp VSIP, Hưng Nguyên (Nghệ An). Ảnh: tư liệu của Thu Huyền

Cụ thể, có trường hợp doanh nghiệp trả lương thấp, người lao động không hài lòng; có doanh nghiệp không tuyển dụng được vì kỹ năng của người lao động chưa đạt yêu cầu… Với nhiều doanh nghiệp việc sa thải người cũ và tuyển dụng người mới diễn ra quanh năm. Một số thời điểm tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng như cuối năm, đơn hàng nhiều… Lúc đó, họ cần tuyển số lượng lớn lao động trong thời gian ngắn sẽ diễn ra tình trạng khó tuyển mang tính thời điểm.

Do khó khăn trong thiếu nguồn lao động, nên ngoài việc tham gia những phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp phải tìm ứng viên trên Zalo, Facebook, các công ty cung ứng nhân lực...

“ “Quý IV, những lao động đã ổn định vị trí việc làm tại công ty không có ý định chuyển việc. Nếu người lao động tìm kiếm việc làm mới thì chỉ xuất phát trong những điều kiện bất khả kháng, môi trường làm việc không thật sự phù hợp hoặc công ty dừng hoạt động. Và theo quy luật thị trường lao động, khi doanh nghiệp này dừng hoạt động thì nguồn lao động sẽ lại luân chuyển xoay vòng sang công ty khác để ứng tuyển. Thế nhưng, theo khảo sát của trung tâm thì giai đoạn cuối năm hầu như không có doanh nghiệp dịch vụ nào có lực lượng lao động lớn tuyên bố giải thể, nên việc thiếu hụt nguồn lao động là dễ hiểu”. Ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh dự báo, dịp cuối năm 2024, thị trường lao động tập trung tuyển dụng ở các nhóm ngành công nghiệp trọng điểm và dịch vụ chủ yếu. Nhóm ngành có xu hướng tuyển dụng tăng cao là dịch vụ - thương mại, với hệ thống các siêu thị, nhà hàng, trung tâm thương mại, công ty giao nhận hàng cần nhiều lao động để phục vụ đơn hàng của khách. Tiếp đến, nhóm ngành chế biến – chế tạo, may mặc, công nghệ thông tin sẽ có xu hướng tuyển dụng nhiều lao động.

“Trong thời gian tới, bên cạnh việc tổ chức đồng bộ những phiên giao dịch việc làm hàng ngày, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức những phiên đặc thù và phiên giao dịch việc làm lưu động để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp”, ông Trần Hữu Thượng cho biết.