Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tết vì người nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 6/1, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực như: Thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới; Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và trao quà Tết cho người nghèo...

* Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết CBCS Đồn Biên phòng Nhôn Mai và nhân dân bản Phà Kháo, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương. Cùng đi có Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết, trong năm 2022, tình hình nội, ngoại biên trên địa bàn cơ bản ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, nhân dân yên tâm làm ăn, sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, qua đó đơn vị đã chủ trì và phối hợp bắt giữ 06 vụ/09 đối tượng, tang vật thu giữ 12.016 viên ma túy tổng hợp, 0,5 kg thuốc phiện, 2,55 gam heroin. Năm 2022, đơn vị phối hợp, trao tặng quà, tiền cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, già làng, người có uy tín, các em học sinh trên địa bàn với tổng trị giá hơn 550 triệu đồng. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã chúc mừng những thành tích mà Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã đạt được trong năm qua. Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Quý Mão, đồng chí mong muốn cấp uỷ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhôn Mai chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các địa phương trên địa bàn đóng quân và các lực lượng có liên quan bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết; đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn.

* Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup và UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có người nhiễm chất độc da cam, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Dịp này, Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup đã trao 180 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có người nhiễm chất độc da cam, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã: An Hòa, Quỳnh Yên, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thuận và Sơn Hải; mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

Những phần quà ý nghĩa này góp phần chia sẻ những khó khăn để các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui Tết, đón Xuân.

* Đồng chí Tôn Thiện Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm và trao 18 suất quà (mỗi suất quà 1 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Hưởng ứng thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023, lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An đã phát động đến công chức và người lao động VKSND tỉnh mỗi người ủng hộ 01 ngày lương với tổng số tiền 38 triệu đồng để cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo đón Tết. Với số tiền ủng hộ trên, VKSND tỉnh Nghệ An đã chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An số tiền 20 triệu đồng và số tiền còn lại đơn vị đã trực tiếp trao quà Tết cho người dân.

* Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn phối hợp với chính quyền xã Hữu Lập trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Ngân Văn Tý, trú tại bản Na, xã Hữu Lập. Tham dự lễ bàn giao có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn.

Căn nhà được bàn giao và đưa vào sử dụng là nhà cấp 4, có diện tích 70m2, trị giá hơn 150 triệu đồng. Kinh phí xây dựng được trích từ nguồn “Quỹ Vì người nghèo” của huyện Kỳ Sơn (hỗ trợ 70 triệu đồng), phần còn lại vận động từ người thân và gia đình đóng góp thêm để xây dựng.

Việc hỗ trợ kịp thời về nhà ở vào dịp Tết Quý Mão 2023 là niềm động viên, giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định.

* Đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp cùng đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện đã đi thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Châu Thái và Châu Quang (mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng).

Tại xã Châu Thái, đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho ông Ngô Ngọc Dân, thương binh 4/4 tại xóm bản Tiệng; Thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Sợi, nhiễm chất độc hóa học tại xóm Bù Sành.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Châu Quang. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi và tặng quà cho ông Hồ Thế Khang, thương binh 3/4, nhiễm chất độc hóa học, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở xóm Quang Thịnh; ông Lê Sỹ Minh, bệnh binh 2/3 ở bản Cà; ông Hoàng Ngọc Xuân, nhiễm chất độc hóa học, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở xóm Quang Thành và ông Lê Sỹ Bảy, thương binh 4/4, xóm Yên Luốm.