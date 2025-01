Nghệ An cuối tuần

Pháp luật Yên dân, ấm bản nơi biên giới Luôn tâm niệm “biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai (BĐBP Nghệ An) luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo đảm bảo “yên dân, yên địa bàn, yên biên giới”.

Nhịp cầu nối bờ vui

Từ khi cây cầu quân dân dài hơn 15m, chiều rộng 2m, tải trọng 2 tấn, tổng trị giá gần 335 triệu đồng được bàn giao, đưa vào sử dụng từ giữa năm 2024, người dân bản Chà Lò (xã Mai Sơn, huyện Tương Dương) không còn thấp thỏm nỗi lo mất an toàn khi lội khe, vượt suối mỗi khi mưa lũ về.

Niềm vui của nguời dân bản Chà Lò, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương khi có cầu mới. Ảnh: Đình Tuân

Cây cầu ấy là do Đồn Biên phòng Nhôn Mai kết nối nhóm Diện chẩn thiện tâm tại TP. Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, đã mang lại niềm vui vô bờ cho 116 hộ, 521 khẩu đồng bào Khơ Mú (trong đó có 108 hộ nghèo) ở bản vùng sâu này.

Anh Vi Văn Sen- Trưởng bản Chà Lò phấn khởi cho biết: “Trước đây, dân bản muốn đi ra trung tâm xã đều phải lội qua suối, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt vào mùa mưa nên khi có cầu mới, dân bản vui và và biết ơn các anh bộ đội biên phòng cùng các nhà hảo tâm nhiều lắm...”.

Cây cầu quân dân do Đồn Biên phòng Nhôn Mai kêu gọi hỗ trợ xây dựng cho người dân bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai (Tương Dương). Ảnh: Khánh Ly

Không những thế, trước đó, chiếc cầu sắt trụ bê tông, dài 56m, rộng 3,6m bắc qua khe Hỷ; cây cầu dân sinh có tải trọng 3,5 tấn, rộng 3m, tổng trị giá từ 500 - 650 triệu đồng được đưa vào sử dụng năm 2023, đều là "giấc mơ có thật" của người dân các bản Phá Mựt, Nhôn Mai (xã Nhôn Mai).

Cây cầu bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai được khánh thành đưa vào sử dụng năm 2023. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Thưởng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết: Đồn có trách nhiệm quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 28,111km với 9 cột mốc thuộc địa bàn 2 xã Nhôn Mai, Mai Sơn gồm 21 bản, 1.356 hộ/6.534 khẩu, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú, Mông.

Trong đó nhiều thôn, bản địa hình hiểm trở, chỉ có những cây cầu tạm bắc qua suối, vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, cầu thường bị nước cuốn trôi gây khó khăn trong việc đi lại, sản xuất của bà con, việc học hành của con em trong bản cũng bị gián đoạn.

Có cầu cứng, người dân bản Phá Mựt không bị cô lập mỗi khi mùa mưa đến. Ảnh tư liệu: Thành Cường

"Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã kết nối với các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí xây dựng cầu dân sinh giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Về phía đơn vị đã lựa chọn các đồng chí có kinh nghiệm, hỗ trợ ngày công xây dựng cầu cứng qua khe suối, tạo thuận lợi cho việc kết nối giao thương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương".

Tiếp sức đến trường cho học sinh vùng khó

Đứng chân trên địa bàn biên giới, Đồn biên phòng Nhôn Mai luôn dành sự quan tâm chăm lo tới sự học của con em đồng bào dân tộc thiểu số thông qua nhiều chương trình, phần việc ý nghĩa như: kêu gọi tài trợ xây dựng các công trình nước sạch, các công trình phụ trợ phục vụ việc dạy và học cho các điểm trường tại địa bàn khó khăn.

Quang cảnh chương trình "Ký túc xá vùng biên" do Đồn Biên phòng Nhôn Mai tổ chức. Ảnh: CSCC

Năm học 2023-2024, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã kết nối với các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, còn đơn vị thì ủng hộ ngày công xây dựng điểm trường Mầm non, Tiểu học bản Huồi Măn và bếp ăn cho điểm trường Mầm non bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai); xây dựng nhà bếp, tường bao, mái tôn, sân chơi cho điểm trường Mầm non bản Piêng Coọc (xã Mai Sơn).

Đặc biệt, Đồn đã vận động các mạnh thường quân thực hiện Chương trình “Em nuôi” hỗ trợ ăn trưa cho 27 cháu học sinh người Mông trong 5 năm với số tiền 20.000 đồng/ngày/cháu cùng toàn bộ dụng cụ nhà bếp, máy giặt, điện sinh hoạt... cho điểm trường Mầm non bản Piêng Coọc.

Tấm lòng của những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng Nhôn Mai đối với sự học của con em đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên giới còn thể hiện qua việc nhận hỗ trợ cho 13 cháu học sinh theo Chương trình “Nâng bước em đến trường” và Đề án “Cán bộ Quân đội nâng bước em đến trường” cùng nhiều chương trình hướng về học sinh vùng khó như: “Áo ấm biên cương’’; “Vầng trăng biên cương - Đêm hội trăng rằm", “Ký túc xá biên cương”…

Bên cạnh đó, đồn còn triển khai khoan 6 giếng nước sạch; tặng máy lọc nước… giúp các trường tháo gỡ khó khăn về vấn đề nước sạch.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai kết nối với Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng máy lọc nước cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mai Sơn. Ảnh: KL

“Sự đồng hành, hỗ trợ của Đồn Biên phòng Nhôn Mai và các nhà hảo tâm là nguồn lực quan trọng giúp nhà trường nâng cao điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng khó, nhất là các em học sinh bán trú, động viên các em cả về vật chất lẫn tinh thần”, thầy giáo Nguyễn Tất Thi - Hiệu trưởng Trường Phổ thông THCS bán trú Mai Sơn, nơi có 192 học sinh, trong đó có 122 học sinh bán trú, cho hay.

Hỗ trợ nhà ở và mô hình sinh kế cho người nghèo

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, công tác an sinh xã hội luôn, giúp dân xoá đói giảm nghèo cũng luôn được Đồn biên phòng Nhôn Mai chú trọng, hướng tới mục tiêu “yên dân, ấm bản".

Trong năm 2023-2024, Đồn Biên phòng Nhôn Mai triển khai 4 mô hình sinh kế quân - dân kết hợp (nuôi cá lồng, dê sinh sản) trị giá 200.000.000 đồng, giúp các hộ dân trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai hướng dẫn người dân xây dựng mô hình sinh kế nuôi cá lồng trên sông. Ảnh: KL

Đồn cũng xây dựng “Ngôi nhà thiện nguyện sao xanh” là nơi cấp nước sạch miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quần áo, nhu yếu phẩm cho người nghèo; ra mắt vườn ươm “Giao mầm xanh - phủ xanh biên giới”, trao tặng hơn 10.000 cây ăn quả, cây lấy gỗ cho người dân xã Nhôn Mai và 10 đồn biên phòng tuyến Quốc lộ 7A.

Lễ khởi công xây dựng nhà Thiện nguyện "Ngôi sao Xanh". Ảnh: CSCC

Đặc biệt 20 căn nhà Đại đoàn kết do đồn kêu gọi thành phố Vinh hỗ trợ kinh phí xây dựng được khánh thành, bàn giao vào tháng 12/2024 để các hộ dân kịp đón Tết, mang lại niềm hạnh phúc khôn xiết cho nhiều gia đình.

Ngày nhận bàn giao và dọn về ở trong những ngôi nhà trên kín, dưới bền, nhiều hộ nghèo ở địa bàn 2 xã Mai Sơn và Nhôn Mai rất xúc động, bày tỏ sẽ tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói, thoát nghèo.

Đồn biên phòng Nhôn Mai, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm khởi công, xây dựng, khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Hải Thượng

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết: Chỉ tính riêng trong năm 2024, đơn vị đã kêu gọi, vận động, kết nối các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên cả nước đầu tư các công trình dân sinh trên địa bàn với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai đại diện đơn vị phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các cá nhân xuất sắc là người dân tộc thiểu số được trao Giải thưởng Vừ A Dính và tập thể có nhiều mô hình, công trình mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả cao cho đồng bào dân tộc, miền núi và biển đảo năm 2024. Ảnh CSCC

Đồng chí Lương Văn Hóa - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai khẳng định: Những công trình, phần việc vì dân mà Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã và đang triển khai không chỉ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giảm bớt gánh nặng an sinh, giúp hộ khó khăn có nhà kiên cố để ở, có sinh kế để vươn lên thoát nghèo… mà còn góp phần thắt chặt tình quân dân nơi biên giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các cá nhân xuất sắc là người dân tộc thiểu số được trao Giải thưởng Vừ A Dính và tập thể có nhiều mô hình, công trình mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả cao cho đồng bào dân tộc, miền núi và biển đảo. Ảnh: CSCC