Nhiều người dân thành phố Vinh bức xúc vì nước sinh hoạt bẩn, có mùi tanh

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng chưa đến một ngày, đã có đến 188 người gọi điện tới đường dây nóng của công ty cấp nước để phản ánh tình trạng nước bẩn.

Nhiều ngày nay, chị Trần Nhã Sinh (38 tuổi, phường Lê Mao, TP Vinh), phải dùng đến máy lọc nước để lọc nước sinh hoạt mỗi lần sử dụng. Điều này không chỉ gây bất tiện, mà còn tốn kém thêm một khoản tiền điện. “Thậm chí phải lọc qua mấy lần mới dám tắm. Nếu không lọc bẩn lắm, lại có mùi tanh nữa. Cứ tắm xong là ngứa ngáy, cứ sợ phát bệnh”, chị Sinh bức xúc nói, đồng thời cung cấp nhiều video, hình ảnh xả nước sinh hoạt từ vòi ra bị đục ngầu.

Chị Sinh cho hay, tình trạng này bắt đầu xảy ra từ cách đây gần 3 tháng. Lúc đó, chị đã điện thoại đến đường dây nóng của Công ty CP Cấp nước Nghệ An để phản ánh, nhưng vẫn không có ai đến để kiểm tra. “Họ chỉ trả lời qua điện thoại là đang sửa đường, nên bị phạm vào đường ống. Bảo chúng tôi chịu khó vài ngày, nhưng đến nay đã vài tháng trôi qua mà nó vẫn vậy, thậm chí càng tồi tệ hơn”, chị Sinh nói.

Tương tự chị Sinh, anh Nguyễn Tiến Dũng (36 tuổi, xã Hưng Lộc, TP Vinh), cho biết gia đình anh đã phải dùng nước bẩn suốt hơn 2 tháng qua. “Cứ mỗi tuần bị khoảng 4 ngày. Xả hết xô này đến xô khác vẫn bị bẩn đục. Chúng tôi có hỏi thì họ nói là bị sự cố đường ống nước. Nhà thì không có giếng bơm, không còn cách nào khác, cả gia đình đành phải chấp nhận dùng nước bẩn. Tiền thì họ vẫn thu đều đều, mà nước thì vẫn bẩn mãi, chả thấy xử lý”, anh Dũng nói.

Tại xã Hưng Chính, ông Trần Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy xã cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, nhiều hộ dân trong xã cũng gặp cảnh tương tự. Xã sau đó đã liên hệ với Công ty CP Cấp nước Nghệ An để đối thoại với người dân. “Tại buổi đối thoại, phía công ty có giải thích là do sự cố đường ống nước và cam kết sẽ khắc phục sớm. Tuy nhiên, nước chỉ trong được vài ngày rồi đâu lại vào đấy”, ông Kiên nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Lê Đình Hoan – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Nghệ An thừa nhận tình trạng này đồng thời nhận trách nhiệm của công ty. “Tôi thừa nhận là nước khi về tới nhiều hộ dân bẩn thật, không đảm bảo chất lượng. Là bên cung cấp nước và thu tiền của người dân, chúng tôi xin nhận trách nhiệm”, ông Hoan nói và cho biết, đến nay tình trạng này đã lan rộng khắp TP Vinh.

Theo ông Hoan, tình trạng này bắt đầu xảy ra từ khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng trở lại đây. Và lan rộng ra trong trong ít ngày trở lại đây. Chỉ tính riêng từ 0h đến 15h ngày 15/6, phía công ty đã nhận được 188 cuộc điện thoại của người dân phản ánh tình trạng nước bẩn đục.

“Lúc đầu chúng tôi cũng nhận định nguyên nhân là do quá trình thi công đường phạm vào đường ống dẫn nước sinh hoạt hoặc cũng có thể do đường ống lâu năm, bị hoen rỉ”, ông Hoan nói và cho hay, hiện nay phía công ty đã loại trừ 2 nguyên nhân này. Bởi trước đây, mỗi lần gặp tình trạng này, công ty chỉ việc cho sục rửa đường ống, chất lượng nước sẽ sạch trở lại. Tuy nhiên, gần 3 tháng nay, Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã cho sục rửa đường ống liên tục nhưng vẫn không có kết quả. Thậm chí, tình trạng ngày càng tồi tệ hơn.

“Chúng tôi đã nội kiểm, xét nghiệm chất lượng nước ở nhà máy thì vẫn đảm bảo chất lượng, nhưng sau khi qua hệ thống đường ống, về tới nhà dân lại bẩn đục. Hiện nay, chúng tôi đã lấy mẫu nước từ các hộ dân để gửi vào Đà Nẵng xét nghiệm hơn 100 chỉ số khoa học, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu, nhận định được nguyên nhân. Khi tìm ra nguyên nhân, mới có phương án khắc phục lâu dài được”, ông Hoan nói.

Về phương án tạm thời, ông Lê Đình Hoan cho biết phía công ty đang liên hệ với nhiều đơn vị để thuê xe tẹc nhằm cung cấp nước cho các hộ dân bị ảnh hưởng. “Hiện nay chúng tôi đã thuê được 5 xe tẹc. Trước mắt, thông qua các cuộc điện thoại phản ánh của khách hàng, chúng tôi sẽ khoanh vùng lại và tạm khóa van nước khu vực đó. Sau đó sẽ cho xe tẹc chở nước đến tạm thời cung cấp cho các hộ dân. Tuy nhiên, vì hạ tầng không cho phép, nên chúng tôi cũng không thể cho xe tẹc chở đến từng nhà dân được. Mong bà con thông cảm”, ông Hoan nói thêm.

Trong khi đó, ông Chu Trọng Trang – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị cũng đã cử cán bộ đến các hộ dân để lấy mẫu nước đưa đi xét nghiệm các chỉ số khoa học. Tuy nhiên, phải mất khoảng 1 tuần mới có kết quả. “Nếu kết quả cho thấy nước không đảm bảo chất lượng, chúng tôi sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt”, ông Trang nói.

Công ty CP Cấp nước Nghệ An có 96.000 khách hàng ở TP Vinh. Doanh thu trung bình mỗi năm của công ty này lên tới 250 tỷ đồng.