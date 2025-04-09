Xã hội Nhiều thông điệp ý nghĩa trong chương trình ca nhạc thiếu nhi “Tự hào Việt Nam” Tối 4/9, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tổ chức chương trình ca nhạc thiếu nhi với chủ đề "Tự hào Việt Nam".

Đây là chương trình ý nghĩa nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đón chào năm học mới 2025 – 2026.

Với chủ đề “Tự hào Việt Nam”, chương trình là nơi giai điệu kết nối các thế hệ, thắp lên ngọn lửa tự hào và khát vọng dựng xây đất nước trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Xuyên suốt 60 phút, chương trình được xây dựng với ba chương, gồm chương I: Đất nước anh hùng, chương II: Tự hào Việt Nam và chương III: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, như một hành trình xuyên suốt dòng chảy của dân tộc.

Chương trình ca nhạc thiếu nhi với chủ đề “Tự hào Việt Nam” là hành trình bằng âm nhạc, dẫn dắt người xem hoà vào dòng chảy lịch sử với niềm tin yêu và khát vọng vươn mình của dân tộc. Ảnh: Mỹ Hà



Đồng hành với đêm nhạc, có sự tham gia của nhiều Trung tâm nghệ thuật như: Trung tâm nghệ thuật Dream Kid, Câu lạc bộ Thu Hà, Trung tâm nghệ thuật NT Dance, Trung tâm nghệ thuật HT Dance, Trung tâm nghệ thuật Hoàng Thảo, Trung tâm nghệ thuật MYMY Dance, Trung tâm Bình Minh, Trung tâm Nghệ Thuật Nice Dance – M61, Nhóm D.O.P Girl...

Với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, sinh động, trong chương trình, khán giả được nghe lại nhiều khúc ca quen thuộc theo năm tháng, gắn liền với nhiều thế hệ người dân Việt Nam như bài Dậy mà đi, Đường tôi đi dài theo đất nước, Những ngôi sao xa xôi…

Nhiều tiết mục ca ngợi hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim thiếu nhi Việt Nam. Ảnh: Mỹ Hà

Ở chương cuối, với các bài hát như Mùa thu em tới trường, Khúc hoan ca mùa thu… là những giai điệu trong trẻo và đáng yêu, mang hơi thở của cuộc sống hôm nay, gợi nhớ những bước chân nhỏ háo hức và âm thanh hạnh phúc, rộn ràng niềm vui của ngày tựu trường.

Tiết mục "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" mang thông điệp: Hoà bình là câu chuyện mà mỗi chúng ta viết bằng hành động và trái tim mình. Ảnh: Mỹ Hà

Đặc biệt qua những bài hát như Người cho em tất cả, Viết tiếp câu chuyện hòa bình đưa người nghe trở lại với không khí chào mừng ngày Quốc khánh đất nước.

Bài hát còn là lời ngợi ca tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc, là sự tri ân đến các anh hùng, liệt sĩ, những người đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu để dành lại hòa bình cho quê hương, đất nước.

Chương trình "Tự hào Việt Nam" là lời nhắn gửi để thế hệ trẻ biết sống tốt hơn, yêu thương và tự hào về Tổ quốc mình. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình còn là lời nhắn gửi thế hệ trẻ biết sống tốt hơn, yêu thương và tự hào về Tổ quốc mình. Từ đó, không ngừng cố gắng, chăm ngoan, học giỏi để phấn đấu đưa nước ta sánh vai với các cường quốc trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn.