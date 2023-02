Nhiều trường mầm non tư thục ở thành phố Vinh bị xử phạt

(Baonghean.vn) - 3 trường mầm non tư thục trên địa bàn TP. Vinh bị xử phạt tổng số tiền 270 triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường mầm non tư thục Họa Mi (địa chỉ số 69 đường Duy Tân, phường Hưng Dũng, TP Vinh).

Theo đó, sau khi kiểm tra, Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện Trường mầm non tư thục Họa Mi đã đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy. Với lỗi vi phạm này, Trường mầm non tư thục Họa Mi bị xử phạt 90 triệu đồng. Ngoài ra, trường này còn buộc phải thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Cũng đợt này, UBND tỉnh Nghệ An còn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Ngọc Lan. Công ty này bị xử phạt vì đã đưa công trình Trường mầm non Tuổi Ngọc vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy. Trường mầm non này có địa chỉ ở số 1, ngõ 15, đường Đốc Thiết, TP. Vinh.

Trước đó, ngày 23/11/2022, UBND tỉnh Nghệ An cũng xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với Công ty TNHH TM&DV Tân Đại Minh. Đây là công ty sở hữu Trường mầm non Viet Sing Garden Hills – Nghệ An, địa chỉ tại số 3A, đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP. Vinh. Trường mầm non tư thục này có vi phạm tương tự là đã đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.