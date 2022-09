Nhiều tuyến đường TP. Vinh tắc nghẽn nghiêm trọng trong sáng 8/9

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ: Từ đêm 07 - 11/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và nhiễu động gió Đông nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa có khả năng đạt: 100-200mm, có nơi cao hơn 250mm.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Từ đêm 07 - 11/9 có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa có khả năng đạt: 100-200m, có nơi cao hơn 250mm như các địa phương Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TX. Cửa Lò, TP. Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn...