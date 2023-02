Nhìn thẳng những 'lùm xùm' ở Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trước thời điểm bị đóng cửa, Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã hoạt động bất hợp pháp. Do đó, nhiều vấn đề sai phạm ở Nhà thuốc đã phát sinh… Nhà thuốc này chưa hẹn ngày mở cửa, hoạt động trở lại.

Đóng cửa nhà thuốc vì không hợp pháp

Ngày 9/9/2022, Sở Y tế Nghệ An ban hành Quyết định số 1611/QĐ-SYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) số 2842 21/GPP cấp ngày 17/8/2021 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 2209-21/ĐKKDD-NA cấp ngày 17/8/2021 của Nhà thuốc Bệnh viện Da Liễu (có địa chỉ số 130 đường Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Chủ Nhà thuốc Bệnh viện Da Liễu là dược sĩ đại học Lê Quang Ngọc. Lý do thu hồi là do Nhà thuốc không duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) theo quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT và Thông tư số 12/2020/TT-BYT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Như vậy, với Quyết định số 1611/QĐ-SYT, Nhà thuốc Bệnh viện Da Liễu chính thức đóng cửa từ ngày 9/9/2022.

Quyết định số 1611/QĐ-SYT được ban hành dựa trên căn cứ từ biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện duy trì đáp ứng GPP các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An (theo Quyết định số 876/QĐ-SY7) ngày 7/9/2037 tại Nhà thuốc Bệnh viện Da Liễu và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y Dược - Sở Y tế… Ngoài ra, Quyết định số 1611/QĐ-SYT được ban hành cũng xuất phát từ đề xuất của chính Bệnh viện Da Liễu Nghệ An.

Trước khi có Quyết định số 1611/QĐ-UBND, ngày 25/8/2022, Bệnh viện Da Liễu Nghệ An có Công văn số 443/CV-BVDL gửi Sở Y tế Nghệ An với nội dung đề xuất "Tạm dừng hoạt động Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An và thành lập đoàn công tác hỗ trợ, hướng dẫn giúp bệnh viện giải quyết công nợ vướng mắc tại nhà thuốc bệnh viện”.

Theo Công văn số 443/CV-BVDL, "Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã tiến hành lập đề án sử dụng tài sản công để phục vụ cho hoạt động Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An tại Tờ trình số 250 TTr-BVDL ngày 8/7/2021 gửi Sở Y tế Nghệ An để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhưng đến nay, Đề án sử dụng tài sản công của Bệnh viện Da liễu Nghệ An vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, do đó, hoạt động nhà thuốc bệnh viện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành hoạt động theo các văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 30/5/2022, bệnh viện đã có Công văn số 280/CV-BVDL gửi Sở Y tế Nghệ An đề xuất hỗ trợ, hướng dẫn để duy trì hoạt động nhà thuốc bệnh viện phục vụ bệnh nhân theo phương án nhà thuốc phi lợi nhuận. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An.

Do vậy, bệnh viện chưa trả được tiền thuốc cho các công ty dược nhập thuốc vào nhà thuốc bệnh viện. Ngày 24/8/2022, Giám đốc bệnh viện đã triệu tập cuộc họp đột xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết công nợ cho các công ty dược. Sau khi thảo luận, các thành viên tham dự thống nhất: Xin phương án giải quyết từ Sở Y tế”.

Đã giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc

Sau khi có Quyết định số 1611/QĐ-UBND, ngày 14/9/2022, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An có Công văn số 3642/SYT-TTr gửi Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An với nội dung về việc giải quyết một số vấn đề tại Nhà thuốc Bệnh viện Da Liễu.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã tổ chức thực hiện việc kê khai thuế đối với doanh thu bán thuốc tại Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An năm 2021 và 2022.

Bệnh viện đã tự khắc phục nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022 với số tiền trên 268 triệu đồng; nộp phạt 26 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế và hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm theo quy định pháp luật về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An cũng đã tổng hợp công nợ liên quan đến nhà thuốc Bệnh viện, xác định 26 đối tượng cung ứng thuốc tại bệnh viện (là các Công ty Dược có tư cách pháp nhân đầy đủ). Tổng số tiền nợ của các đối tượng cung ứng là trên 4,7 tỷ đồng. Đến ngày 4/11/2022, Bệnh viện đã thanh toán xong đầy đủ các khoản nợ cho các đối tượng cung ứng thuốc tại bệnh viện… Nguồn chênh lệch thu được từ hoạt động nhà thuốc, Bệnh viện đang tạm tính đưa vào nguồn thu của đơn vị, trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Do đâu Bệnh viện Da liễu Nghệ An lại để xảy ra hàng loạt vấn đề cần giải quyết ở trên? - Đối chiếu các văn bản pháp luật liên quan như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện; đối chiếu với Quy chế bệnh viện và các quyết định pháp lý quy định về tổ chức hoạt động của Bệnh viện Da liễu Nghệ An (không cho phép bệnh viện có chức năng bán lẻ thuốc tạo doanh thu cho bệnh viện: Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu tồn tại là không có tính hợp pháp (nhà thuốc được thành lập khi chưa có Đề án sử dụng tài sản công).

Do tồn tại bất hợp pháp nên Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã không thể kê khai thuế theo mã số thuế của nhà thuốc. Trong khi đó, tại các chứng từ, hóa đơn nhập thuốc của các đơn vị cung ứng thuốc đều ghi nhận bằng mã số thuế của Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Chưa hẹn ngày mở cửa, hoạt động trở lại

Thông tin từ Bệnh viện Da liễu Nghệ An, sau khi đóng cửa và trong quá trình thực hiện giải quyết các vấn đề sai phạm nảy sinh, ở đơn vị lại nảy sinh ra một vấn đề mới, đó là: Ngày 19/10/2022, dược sĩ Lê Quang Ngọc - Trưởng Khoa Dược - Vật tư y tế (người có chứng chỉ hành nghề duy nhất về dược, đủ điều kiện để quản lý nhà thuốc) đã có đơn xin thôi việc. Sau quá trình vận động bất thành, bệnh viện đã có quyết định cho dược sĩ này nghỉ việc theo quy định.

Khi dược sĩ Lê Quang Ngọc nghỉ việc, Bệnh viện Da liễu Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong hoạt động nên đã báo cáo lại Sở Y tế và tháng 11/2022, Sở Y tế Nghệ An đã điều động một dược sĩ (ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh), có chứng chỉ hành nghề dược đến tăng cường làm việc tại bệnh viện trong 6 tháng.

Trả lời cho câu hỏi: “Bao giờ Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu được mở cửa trở lại?” - Ông Huỳnh Phúc Sơn - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An cho hay: “Chưa có thể trả lời một cách rõ ràng, cụ thể về ngày mở lại nhà thuốc bởi Bệnh viện phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện cần có, cũng như làm lại các thủ tục để được cấp phép”.

Đầu tiên, Đề án sử dụng tài sản công trong mục đích kinh doanh của Bệnh viện (đã được gửi trình các cấp, ngành liên quan) phải được UBND tỉnh phê duyệt. Thứ hai, Bệnh viện phải có dược sĩ có chứng chỉ hành nghề làm việc lâu dài tại bệnh viện…

Sau khi có đủ 2 điều kiện này, Bệnh viện Da liễu Nghệ An cần xin phép tổ chức nhà thuốc để phục vụ người dân. Khi được phép, Bệnh viện mới tiến hành các bước tiếp theo như đấu thầu hoặc giao khoán cho Khoa Dược theo đúng quy định pháp luật; hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và giấy phép liên quan.

Với những vấn đề đã xảy ra xung quanh Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An, rõ ràng có trách nhiệm lớn của lãnh đạo, tập thể và cá nhân liên quan ở Bệnh viện.