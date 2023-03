Nhóm thanh niên 'phối hợp' chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo

Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn từ tháng 1/2023 đến nay, các đối tượng trong ổ nhóm đã chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, lừa đảo hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước với tổng giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản lên đến gần 2 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTP sử dụng CNC) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa thành công ổ nhóm chuyên chiếm quyền sử dụng tài khoản người dùng Facebook, Zalo để nhắn tin cho nhiều người trong danh bạ mượn tiền và chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC phát hiện trong thời gian qua tình trạng nhiều người dùng Facebook, Zalo bị chiếm quyền sử dụng tài khoản, sau đó các đối tượng sử dụng tài khoản này để nhắn tin cho nhiều người trong danh bạ mượn tiền và chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, từ ngày 17-19/2, phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam các tài khoản Zalo đăng ký bằng các số điện thoại 0xxx707099, 0xxx855117, 0xxx717838, 0xxx544417 bị chiếm quyền sử dụng gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Ngày 22/2, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC chủ động báo cáo đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng 6 - Cục ANM và PCTP sử dụng CNC, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, thu thập tài liệu.

Đến ngày 1/3 đã triệu tập 2 đối tượng Lê Minh Đức (SN 2004, trú tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thị Tuyết (SN 2002, trú tỉnh Quảng Trị) để đấu tranh làm rõ. Qua đấu tranh, Đức khai nhận được Lê Vũ Phong (SN 2004, quê thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) chỉ đạo cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo, đổi lại Đức được nhận 20% số tiền. Còn Nguyễn Thị Tuyết là người được Đức nhờ đăng ký tài khoản ngân hàng, Tuyết không biết về hoạt động của Đức.

Để che giấu hành vi, Đức sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, các tài khoản này được mua trên các hội nhóm kín với giá 2,5 triệu đồng.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Lê Vũ Phong hiện đang có mặt tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng nên đã tiến hành triệu tập đối tượng này. Quá trình đấu tranh xác định, Phong là đối tượng thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo để chiếm đoạt tài sản.

Đấu tranh với Đức và Phong, Cơ quan điều tra xác định thêm 4 đối tượng khác trong ổ nhóm cùng thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Hữu Nhân (SN 2002), Đỗ Hoài Nam (SN 2001), Lê Văn Phú (SN 1995), Hoàng Thanh Được (SN 1996), các đối tượng đều có địa chỉ tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Để kịp thời đấu tranh, xử lý hành vi của các đối tượng theo quy định pháp luật, ngay trong đêm 1/3, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng 6 - Cục ANM và PCTP sử dụng CNC thống nhất cử tổ công tác đi Quảng Trị, phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành triệu tập đối với 4 đối tượng trên.

Quá trình làm việc, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội, các đối tượng này thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo sau đó lừa bị hại chuyển tiền qua tài khoản do Lê Minh Đức cung cấp.

Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn từ tháng 1/2023 đến nay, các đối tượng trong ổ nhóm đã chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, lừa đảo hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước (trong đó có bị hại tại tỉnh Quảng Nam) với tổng giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản lên đến gần 2 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ 10 điện thoại, 2 máy tính, 15 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Sau khi củng cố hồ sơ, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là vụ án điển hình, đã phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Nam ngay từ đầu và đã thống nhất khởi tố đối tượng tổ chức Lê Vũ Phong theo quy định; tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát để củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Quá trình đấu tranh nhận thấy các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ (từ 18 -20 tuổi), am hiểu công nghệ thông tin; phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, có tính chất ổ nhóm. Các đối tượng có tính cảnh giác cao, liên tục thay đổi địa điểm, máy móc (các đối tượng chọn địa điểm hoạt động tại các địa điểm công cộng như quán Internet, quán cà phê...), sử dụng tài khoản giả để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bằng tinh thần nỗ lực vượt khó, áp dụng liên hoàn các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng 6 - Cục ANM và PCTP sử dụng CNC, đơn vị nghị vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm gồm 6 đối tượng do Lê Vũ Phong cầm đầu, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang được Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục thu thập hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác đấu tranh, mở rộng vụ án.