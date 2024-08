Kinh tế Những căn biệt thự đảo đắt giá của 1% dân số giàu nhất thế giới Tài sản của 1% dân số giàu nhất thế giới tập trung vào các bất động sản, trong đó có dòng biệt thự đảo. Tại Việt Nam, dòng sản phẩm này đang tạo ra xu hướng, trở thành lựa chọn của giới nhà giàu ưa sự kín tiếng bởi đó là tài sản truyền đời, càng để càng có giá.

Biệt thự đảo - lựa chọn của giới siêu giàu trên thế giới

Tổ chức Oxfam mới đây cho biết tài sản của 1% dân số giàu nhất thế giới đã tăng tổng cộng 42.000 tỷ USD trong thập niên qua. Thông tin được đưa ra trước thềm hội nghị của các lãnh đạo tài chính Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rio De Janeiro (Brazil). Theo Oxfam, con số 42.000 tỷ USD này cao hơn gần 36 lần so với tài sản mà 50% dân số nghèo trên thế giới tích lũy được.

Theo Báo cáo Thịnh vượng của hãng môi giới bất động sản Knight Frank, hai năm gần đây, người siêu giàu và các công ty đầu tư của họ vẫn tập trung đổ tiền vào địa ốc, trong đó có dòng biệt thự đảo.

Trên thế giới, nhiều "đảo tỷ phú" là nơi quy tụ 1% những người giàu có nhất thế giới. Đơn cử như Indian Creek Village - hòn đảo nhỏ ở vịnh Biscayne thuộc quận Miami-Dade, Florida, Mỹ. Nơi đây được mệnh danh là "Hầm trú ẩn của tỷ phú", nơi cư trú của chỉ 82 cư dân, bao gồm tỷ phú, nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Indian Creek Village - nơi được mệnh danh là “hầm trú ẩn” của các tỷ phú. Ảnh: Forbes

Còn tại Florida (Mỹ), hòn đảo nhân tạo Fisher có kích thước chưa đầy 1 km2, là nơi có số lượng tỷ phú và triệu phú lớn nhất trên mỗi m2. Ốc đảo sang trọng và tiện nghi này được bảo vệ suốt ngày đêm bởi tổ chức an ninh nội bộ, và khách chỉ có thể đến đây bằng du thuyền hay trực thăng.

Đảo Fisher có số lượng tỷ phú và triệu phú lớn nhất trên mỗi m2. Ảnh: TL



Ở Nigeria, đảo nhân tạo Banana rộng 1,63 km2 tại TP. Lagos cũng được mệnh danh là thiên đường của các tỷ phú, quy tụ những gia đình nổi tiếng và giàu nhất nước này...

Tại Việt Nam, sự ra mắt của dòng sản phẩm biệt thự đảo như Ecopark Grand - The Island của nhà sáng lập Ecopark cách đây 5 năm đã làm thay đổi thị hiếu thị trường. Ecopark Grand - The Island được xây dựng dựa trên cảm hứng từ mô hình Đảo Cọ (Palm Island) kỳ vĩ tại Dubai, nơi tất cả những căn biệt thự đều được xây trên những nhánh đảo nhô ra giữa vịnh hồ, bao phủ bởi thảm thực vật nhiều tầng tán.

Được thiết kế bởi 5 tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới: Swan & Maclaren (Singapore), Humphrey & Partners (USA), WATG (USA/Singapore), Darkhorse (Australia) và DWP (Australia) với những công trình chạm mức kỳ quan như Raffles Hotel - tượng đài quốc gia Singapore, JW Marriott Resort & Spa ở California, các căn biệt thự Ecopark Grand đạt đến điểm hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ.

Biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island định hình phong cách sống quiet luxury. Ảnh: MP

Là khu biệt thự khép kín, biệt lập với 2 cổng vào chính được trang bị bốt an ninh với công nghệ camera cảm nhiệt 24/24 cùng hệ thống intercom giữa bảo vệ và chủ nhà, các chủ nhân Ecopark Grand - The Island có thể hoàn toàn yên tâm về sự an toàn và riêng tư tuyệt đối khi sống ở đây. Tuy nhiên theo nhiều nhà đầu tư quan sát thị trường Ecopark, kể từ khi được chào bán, số lượng biệt thự chuyển nhượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Giá trị mỗi căn biệt thự hiện đã tăng đến 300% sau 5 năm mở bán, không ai muốn bán đi bất động sản truyền đời, càng để càng có giá và một khi đã bán đi thì có tiền cũng khó mua lại. Chủ nhân những căn biệt thự ở đây không chỉ mua cho mình một nơi an cư như nghỉ dưỡng mà còn muốn sống trong môi trường mà hàng xóm là những người cùng đẳng cấp, tầng lớp”, chị Nguyễn Thị Liên Dung - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản TiTan Luxury chia sẻ.

Không gian sống hơn cả nghỉ dưỡng bên những căn biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island. Ảnh: MP

Sau Ecopark Grand - The Island, thị trường xuất hiện một số dự án khác phát triển theo mô hình biệt thự đảo như tại đảo Hải Phòng hay Thủ Đức (TP. HCM). Điểm chung của các dòng biệt thự đảo này là thiết kế đảm bảo chế độ riêng tư cao, hệ thống an ninh đảm bảo 24/7, chỉ cho phép khách ra vào khi gia chủ đồng ý. Chủ nhân của những căn biệt thự đảo là chủ doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, thế hệ F2 những gia đình danh giá tại Việt Nam…

Central Island - biệt thự đảo đầu tiên xuất hiện tại thành Vinh

Tạo ra xu hướng và phát triển những căn biệt thự đảo - căn nhà đắt giá cho những người muốn sống kín tiếng mới đây nhà sáng lập Ecopark tiếp tục giới thiệu ra thị trường phân khu biệt thự đảo Central Island nằm trong đại công viên xanh Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nhà giữa đảo, đảo giữa rừng xanh Central Island. Ảnh: MP

Central Island nằm tại vị trí trung tâm dự án, không chỉ hưởng trọn hệ tiện ích xanh của toàn khu còn có sự vượt trội về mặt không gian sống khi mật độ xây dựng chỉ 18%, mật độ cây xanh 150 cây xanh/người, xung quanh đều là cây xanh bao phủ và mặt nước chảy quanh.

Mặt nước bao quanh mang lại bầu không khí trong lành, mát mẻ cho toàn phân khu biệt thự đảo. Ảnh: MP

“Với 4,5ha diện tích mặt nước tuần hoàn tự nhiên chảy qua, chúng tôi còn tạo nên 3 tầng hoa mặt nước kết hợp với 5 tầng cây mặt đất để mỗi khung cửa của cư dân là một bức tranh tuyệt đẹp. Hơn nữa, 100% các căn biệt thự đều nằm trong phân khu khép kín, có diện tích sân vườn lên đến 100m2, trước nhà là vườn, sau nhà là công viên với những đường dạo bộ nên thơ thì mỗi căn nhà giống như nằm giữa ốc đảo xanh”, ông Nguyễn Văn Sơn, đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

5 tầng cây mặt đất và 3 tầng hoa mặt nước tạo điểm nhấn cảnh quan độc đáo cho Central Island. Ảnh: MP

Theo đánh giá của giới chuyên gia, với lối thiết kế đặc biệt khi có lợi thế về diện tích lớn, kinh nghiệm phát triển bất động sản xanh tích lũy qua 21 năm của chủ đầu tư, các căn biệt thự đảo Central Island sẽ trở thành tâm điểm, thổi luồng gió tươi mới vào thị trường bất động sản Nghệ An, trở thành lựa chọn của cộng đồng sống có gu, ưa sự kín tiếng, tận hưởng cuộc sống ngay trong chính căn nhà mình mỗi ngày.

Cũng theo quan sát, đánh giá của giới chuyên gia, giá trị của mỗi căn nhà mà giới tinh hoa hướng đến còn là sự biệt lập, kín đáo, sang trọng nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp gia chủ.

Với những căn biệt thự đảo Central Island, gia chủ có thể tiếp đón khách, đối tác, người thân trong không gian kín đáo, an toàn với hệ thống 4 chốt an ninh kiểm duyệt, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và chỉ đồng ý cho người lạ ra, vào khi có sự xác nhận, đồng ý từ chủ nhân.

Bể bơi bốn mùa hiện đại nằm trong tổ hợp Wellness Clubhouse 3.000m2.

Trong không gian kín đáo, biệt lập của một phân khu khép kín, chủ nhân cùng người thân vẫn có thể sử dụng mọi tiện ích đẳng cấp khi chủ đầu tư thiết kế những tiện ích đặc quyền dành cho cộng đồng hữu hạn cư dân, trong đó phải kể đến tổ hợp Wellness Clubhouse 3.000m2, bể bơi bốn mùa đầu tiên của Eco Central Park, nhà hàng sang trọng, hệ thống công viên chủ đề kích thích vận động cho mọi lứa tuổi, thành viên trong gia đình để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần.