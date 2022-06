Những chuyến đi mùa Hè

Bố tôi là một nông dân ở phố, quanh năm gắn bó với xe chở than tổ ong. Cứ những ngày cuối tuần mùa Hè, ông thường nói với đám con cái: “Hôm nay mình đi đâu chơi?”. Và có cần nhiều nhặn gì đâu, mấy bố con sẽ cùng nhau cọ rửa xe xích lô chở than thật sạch, rải tấm chiếu nhỏ lên, ngồi lên xe thong dong ra ngoại thành ngắm hoa sen, nhìn ruộng lúa. Loanh quanh chán sẽ dừng chân nơi quán bánh cạnh cổng Thành cổ Vinh hoặc sữa chua bánh ga tô bà Liên gần nhà ăn no nê khi trời vừa chập choạng tối. Bố luôn cười thật tươi khi trả tiền – những đồng tiền lẻ lem nhem bụi than. Cho tới khi con lớn, đến những cô bé, cậu bé hàng xóm cũng được hưởng ké niềm vui ngày đặc biệt trên xe xích lô than ấy. Đối với những đứa trẻ, những chuyến đi không ấn tượng về xa – gần, sang – bần, mà về niềm vui mình được đối đãi và cảnh sắc đọng lại. Cảnh sắc thì có nhiều nhặn gì đâu, đứa trẻ ở quê muốn ra phố, ở phố muốn về quê, ra ngoại thành, thay đổi cách nhìn với đôi mắt trẻ thơ cũng là một niềm vui lớn.

Bạn tôi, một bác sĩ quanh năm tất bật với những ca mổ, nhưng không bao giờ bỏ qua vài ngày nghỉ hè chỉ với công việc duy nhất: Ở bên con. “Chuyến du lịch hè” thường xuyên nhất của bố con bạn là đạp xe đạp cùng nhau ra bờ sông hóng gió, ngắm hoàng hôn, xong đạp xe về. Một cây phượng nở bừng hoa bên đường đi, vài chú chó mèo đáng yêu tình cờ gặp… cũng đủ làm chủ đề chuyến đi của họ thêm phần rôm rả. Quãng đường ngày nào cũng như ngày nào, nhưng không bao giờ hết thú vị khi cả bố lẫn con đều hiểu rằng chỉ cần có thời gian ở bên nhau đã là đáng quý. Bạn nói, mỗi người lớn đều đã từng là một đứa trẻ. Có lẽ vì thế mà trẻ con cần được người lớn sẻ chia, được yêu thương, nâng niu vì chúng giúp mình soi lại tâm hồn một thời ấu thơ của chúng ta trong đó.

“Trẻ em như búp trên cành” – Giản dị là chút búp non giữa đời vậy thôi, nhưng mỗi trẻ em là một thế giới thu nhỏ trong đó với bao điều thú vị. Và chỉ khi bạn khám phá thế giới con trẻ bằng một cảm giác trìu mến gần gũi, tin yêu, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những tấm chân tình.

Hè này, mình sẽ đi đâu?