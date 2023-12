Những con số chứng minh Sông Lam Nghệ An có thể sẽ thắng ở vòng 6 V.League 2023-2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, mỗi khi gặp đội bóng phố núi thì đội bóng xứ Nghệ thường có được kết quả rất tốt. Do đó, trận đấu tại vòng 6 V.League 2023-2024 này sẽ là cơ hội tốt cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật có được chiến thắng đầu tiên.

Chuỗi chiến thắng liên tiếp

Thành tích đối đầu ở những năm gần đây chính là điểm tựa lớn nhất cho đội bóng xứ Nghệ trong trận đấu tại vòng 6 V.League. Sông Lam Nghệ An đã có 4 chiến thắng liên tiếp trước đoàn quân của bầu Đức kể từ năm 2022. Trong đó, đội bóng xứ Nghệ ghi được 8 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn.

Sông Lam Nghệ An đang có thành tích đối đầu rất tốt với Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Bên cạnh đó, tại sân vận động Vinh, Sông Lam Nghệ An đã có 8 chiến thắng liên tiếp trước đội bóng phố Núi. Đây đều là những chiến thắng khá dễ dàng khi có những cách biệt khá lớn. Có thể nói, Hoàng Anh Gia Lai đang là một trong những đối thủ ưa thích nhất của Sông Lam Nghệ An tại V.League. Do đó, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể hy vọng vào một chiến thắng của đội bóng quê hương tại vòng 6 V.League.

Olaha hung thần của Hoàng Anh Gia Lai

Trong khi Raphael Success chưa phát huy được khả năng tại đội bóng mới thì đội bóng xứ Nghệ chỉ còn biết trông cậy vào Michael Olaha trên hàng công. Và thực tế, Olaha cũng là nỗi ác mộng đối với đội bóng phố núi trong những lần đối đầu.

Olaha đang là nỗi ám ảnh rất lớn với đội bóng phố Núi. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

4 bàn thắng ghi được để trực tiếp đem về 2 chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An trong các trận thư hùng với Hoàng Anh Gia Lai đủ để nói lên tầm quan trọng của chân sút người Nigeria. Và tại V.League năm nay, Olaha cũng đang là chân sút hàng đầu của đội bóng xứ Nghệ sau cú hattrick vào lưới "con mồi" ưa thích Câu lạc bộ Quảng Nam. Do đó, ở trận đấu tới, rất có thể Olaha sẽ tiếp tục tỏa sáng để đem về chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An.

Không bây giờ thì bao giờ?

Nếu xét phong độ hiện tại thì rõ ràng cả 2 đội đều không có được phong độ tốt nhất. Tuy vậy, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An vẫn nhỉnh hơn một chút so với đội khách khi chỉ mới để thua 2/5 trận đã đấu. Đặc biệt, 2 trận thua đó đều đến từ những chuyến làm khách trước các câu lạc bộ mạnh như Câu lạc bộ Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa.

Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisuk đã để thua 3 /5 trận đấu và đang đứng bét bảng V.League. Đáng thất vọng nhất là hàng công của đội bóng phố Núi. Sau 5 trận đã đấu, họ mới chỉ được 4 bàn thắng (chỉ hơn Câu lạc bộ Khánh Hòa 1 bàn). Mặc dù, trong đội hình sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng như Jhon Cley, Nguyễn Quốc Việt, Châu Ngọc Quang hay Trần Minh Vương.

Jhon Cley vẫn đang là nỗi thất vọng trên hàng công của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh tư liệu: VPF

Không những sở hữu hàng công "cùn", đội bóng phố Núi còn có hàng thủ thủng lỗ chỗ. Một mình ngoại binh Jairo Filho không thể khỏa lấp được các khoảng trống. Do đó, ở trận đấu tới, Olaha và các đồng đội sẽ có rất nhiều cơ hội để nâng cao thành tích của mình, qua đó đem về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Gặp Hoàng Anh Gia Lai vào thời điểm này là cơ hội tốt nhất cho Sông Lam Nghệ An có được chiến thắng. Nếu thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật tận dụng được cơ hội này, họ sẽ có được chiến thắng đầu tiên tại V.League năm nay, qua đó củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.