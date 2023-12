Vòng 6 V.League 2023/24: Cơ hội chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An trước Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau thất bại trước CLB Hà Nội ở vòng 5, tại vòng 6, Sông Lam Nghệ An trở về đón tiếp CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh. Đây là cơ hội tốt để thầy trò HLV Phan Như Thuật bứt phá trên bảng xếp hạng V.League 2023/24.

Sau 5 trận đấu khởi động tại V.League 2023, SLNA đã thua 2 trận, hòa 1 trên sân khách và 2 trận đấu trên sân nhà mùa này, thầy trò HLV Phan Như Thuật đều “đánh rơi” điểm số trước các đội bóng như Viettel hay Quảng Nam. Tuy nhiên, 2 trận đấu đó, các cầu thủ trẻ SLNA đều chơi tốt và để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ.

Thành tích bất bại, nhưng cũng chưa thắng trên sân nhà càng khiến cho các cầu thủ trẻ SLNA trở nên háo hức trong cuộc đón tiếp một LPBank HAGL đang gặp vô vàn khó khăn. Đội bóng của HLV Kiatisuk đã trở thành đội bóng bết bát nhất thời điểm này với 2 trận hòa, 3 trận thua, chưa có chiến thắng nào như SLNA.

Các cầu thủ trẻ SLNA cần thi đấu tập trung hơn, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Ảnh: Chung Lê

Cả Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai đều có hàng thủ thi đấu thiếu ổn định mùa này. Đội bóng phố núi đang là một trong những đội bóng sở hữu hàng thủ kém nhất V.League mùa này với 10 bàn thua/5 trận, trong khi Sông Lam Nghệ An là 11 bàn/5 trận. Ngược lại, hàng công của Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn với 7 bàn thắng, còn đội bạn mới chỉ ghi 4 bàn.

Trong số 7 bàn thắng mà Sông Lam Nghệ An ghi được, có 3 bàn thắng của Michael Olaha. Đó là hattrick trong trận đấu gặp Quảng Nam. Mặt khác, Michael Olaha còn đóng góp những kiến tạo quan trọng cho đội bóng xứ Nghệ trong thời gian qua. Các bàn thắng còn lại của Sông Lam Nghệ An thuộc về Mạnh Quỳnh, Văn Bách, Xuân Tiến.

Rõ ràng, để hàng công chơi tốt hơn trong giai đoạn sắp tới, một trong những bài toán đặt ra cho ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An là sử dụng Raphael Success như thế nào. Cầu thủ người Nigeria vẫn chưa chứng tỏ được nhiều trong màu áo Sông Lam Nghệ An khi chưa có bàn thắng nào. Trong khi ở hàng thủ, Sông Lam Nghệ An vẫn đang chơi với những trung vệ còn quá trẻ như Nguyên Hoàng hay Văn Thành.

Có một thống kê rất đáng chú ý, trong các mùa giải trước đây từ 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, mỗi lần đối đầu LPBank Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Michael Olaha đều đạt phong độ cao, lập công mang về những chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An. Điều đó khiến Sông Lam Nghệ An đang có thành tích đối đầu vượt trội so với đội khách suốt 13 năm liền.

Tiền đạo Olaha đang có phong độ cao và rất có duyên ghi bàn vào lưới LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Chung Lê

Cụ thể, trong 37 lần gặp nhau, Sông Lam Nghệ An thắng 18 lần, hòa 9 lần và 10 lần nhận thất bại. Trên sân Vinh, thành tích của Sông Lam Nghệ An thậm chí còn ưu thế hơn khi thắng 15 trận, hòa 4 trận và chỉ thua 1 trận. Trận thắng duy nhất của LPBank Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An là tại V.League 2010. Vậy nên, có thể nói, LPBank HAGL chính là đối thủ ưa thích của đội xứ Nghệ và sân Vinh vẫn là cái dớp khó giải với đội khách.

Về tình hình lực lượng, Sông Lam Nghệ An tiếp tục vắng mặt những cầu thủ quan trọng của mình như Trọng Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Hồ Khắc Lương, nhưng đội hình của Sông Lam Nghệ An vẫn là những cầu thủ trẻ với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu còn chưa dạn dày. Về phía đội khách, LPBank Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn những trụ cột, nhưng sức chiến đấu và các học trò HLV Kiatisuk thời điểm này không cao.

Với 3 điểm sau 5 trận, Sông Lam Nghệ An đang rất cần một chiến thắng để sốc lại tinh thần. Và nếu giành chiến thắng, đội bóng xứ Nghệ sẽ có được 7 điểm, cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Mùa giải vẫn còn rất dài và những trận đấu gặp LPBank Hoàng Anh Gia Lai, hay Khánh Hòa trên sân nhà trong tháng 12 là thời điểm rất quan trọng, quyết định đến thành tích của Sông Lam Nghệ An sau giai đoạn lượt đi.