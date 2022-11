Những dấu ấn trong trận thắng của Sông Lam Nghệ An trước Becamex Bình Dương

(Baonghean.vn) - Sau những lùm xùm không đáng có ở vòng đấu vừa qua, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An khao khát có một trận đấu hay trước Becamex Bình Dương để xoa dịu và lấy lại niềm tin của người hâm mộ xứ Nghệ. Và thực tế trên sân đã chứng tỏ được sự khao khát đó của thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng, chiến thắng giòn giã 3-0 sẽ là một mòn quà “tạ lỗi” của các cầu thủ xứ Nghệ gửi đến người hâm mộ quê hương.

Lần đầu mĩ mãn của 4-4-2

Lần đầu tiên trong mùa giải Sông Lam Nghệ An ra sân với đội hình 4-4-2 thay vì đội hình 5-3-2 như những trận trước. Và đội hình này ngay lập tức đã mang lại sự mượt mà cho lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Với sự cơ động của Trọng Hoàng, Văn Đức ở 2 cánh kết hợp cùng sức mạnh của bộ đôi tiền đạo Olaha và Oseni, các tình huống lên bóng của Sông Lam Nghệ An luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm cho khung thành đội bạn. Thành quả của các đợt tấn công sắc sảo đó là các bàn thắng của Phan Văn Đức và Oseni mang lại chiến thắng 3-0 cho đội chủ sân Vinh. Ngoài 3 bàn thắng ghi được, các cầu thủ xứ Nghệ còn tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn khác, rất tiếc là các cầu thủ Sông Lam Nghệ An không thể tận dụng được các cơ hội này.

Ở mặt trận phòng ngự, mặc dù chỉ thi đấu với đội hình có 2 trung vệ, tuy nhiên, hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An dưới sự chỉ đạo của Đội trưởng Quế Ngọc Hải vẫn thi đấu cực kỳ chắc chắn. Bộ 3 tiền đạo Eydison, Adao Welington và Tiến Linh gần như không có một cơ hội nổi bật. Tình huống nguy hiểm nhất mà Becamex Bình Dương tạo ra được chính là cú sút xa bóng trúng xà ngang của Tống Anh Tỷ ở phút thứ 90+3.

Với những gì đã thể hiện ở trong trận đấu này, thì sơ đồ 4-4-2 sẽ là một trong những phương án lựa chọn cho huấn luyện viên Huy Hoàng trong những trận đấu còn lại của mùa giải.

Phan Văn Đức Thường Châu đang trở lại

Trận thứ hai liên tiếp Phan Văn Đức lập được cú đúp và 2 bàn thắng đó đã thể hiện những gì tốt nhất của cầu thủ gốc Yên Thành. Đó là khả năng di chuyển, đi bóng và dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 20, những điều đã làm nên thương hiệu của Phan Văn Đức ở trong màu áo câu lạc bộ và Đội tuyển Quốc gia. Ngoài 2 bàn thắng ghi được, Phan Văn Đức còn có những đóng góp tích cực vào lối chơi chung của đội bóng xứ Nghệ và nếu may mắn hơn Phan Văn Đức đã có cho riêng mình một hat-trick ở trận đấu này. Với những gì Phan Văn Đức đã thể hiện, ở trên khán đài, huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ rất hài lòng về cậu học trò cưng của mình. Đặc biệt là khi AFF Cup 2022 đang cận kề, phong độ cao của Phan Văn Đức sẽ giúp cho thầy Park phần nào đỡ đau đầu nếu như tiền vệ Nguyễn Quang Hải không thể tham dự.

Sự “ tâm lý” của huấn luyện viên Huy Hoàng

Với sự có mặt của huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam Park Hang-seo tại sân Vinh, huấn luyện viên Huy Hoàng đã tạo điều kiện cho các cầu thủ nằm trong diện “hạt giống” được ra sân và thể hiện mình. Đó là những Trọng Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường và tất nhiên là cả Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh. Bên cạnh đó, đội hình 4-4-2 mà ông thầy người Nghĩa Đàn sử dụng ở trận đấu này cũng giúp cho những Trọng Hoàng, Văn Đức hay Văn Cường phát huy được tốt nhất khả năng của mình. Sự “tâm lý” của huấn luyện viên Huy Hoàng đã được đền đáp bằng màn trình diễn rất tốt các học trò trên sân, qua đó, giúp đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng 3-0. Với những màn trình diễn rất tốt này của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, huấn luyện Park Hang-seo cũng sẽ chú ý đến các phương án nhân sự đến từ đội bóng xứ Nghệ trong trong đợt tập trung tới của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Hy vọng, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tiếp tục thể hiện tốt trong những trận đấu còn lại để có tên trong thành phần Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự AFF Cup 2022.

Một chiến thắng quý giá cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Chiến thắng này không chỉ giúp cho Sông Lam Nghệ An chắc chắn trụ hạng mà chiến thắng này còn giúp các cầu thủ xứ Nghệ ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Và đặc biệt hơn, chiến thắng này giúp cho Sông Lam Nghệ An từng bước lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Chỉ cần Sông Lam Nghệ An tiếp tục thi hết mình thì người hâm mộ xứ Nghệ An sẽ không bao giờ quay lưng với đội bóng quê hương.