Những điểm đáng lưu ý sau trận thua đầu tiên của Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trận thua trước đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định đã chấm dứt chuỗi 5 trận hòa của đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, trận đấu này là một trận đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng cũng đã nỗ lực hết sức mình.

1. Sai lầm "chết người"

Phải nhìn nhận một cách khách quan là đoàn quân huấn luyện viên Huy Hoàng đã thi đấu không hề tệ cho đến trước khi nhận bàn thua. Thậm chí Sông Lam Nghệ An còn là những người tạo ra được nhiều cơ hội hơn so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong thế trận giằng co thì sai lầm nghiêm trọng của trung vệ Thái Bá Sang đã phá hỏng tất cả. Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã tận dụng rất tốt đường chuyền về bất cẩn của trung vệ mang áo số 86 này để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đây là bàn thắng đầu tiên của Nguyễn Phong Hồng Duy trong màu áo mới và bàn thắng này cũng tạm đưa đội bóng thành Nam lên ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2023.

2. Tinh thần chiến đấu

Mặc dù phải nhận thất bại 0-1 nhưng tinh thần thi đấu của đội bóng xứ Nghệ ở trận đấu này là rất đáng khen. Thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng đã nhập cuộc trận đấu với tinh thần quyết tâm cao độ để tạo ra một thế trận ngang ngửa và chơi bóng một cách sòng phẳng trước Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Đặc biệt, sau khi bị đội chủ nhà dẫn trước, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng sự xuất sắc của thủ thành Nguyên Mạnh, sự kém duyên của các cầu thủ tấn công khiến cho đội bóng xứ Nghệ trắng tay rời sân Thiên Trường. Nếu tiếp tục duy trì được tinh thần thi đấu nhiệt huyết như 2 trận đấu vừa qua thì người hâm mộ tin rằng chiến thắng sẽ sớm đến với đoàn quân huấn luyện viên Huy Hoàng.

3. Điểm sáng Hồ Văn Cường

Dưới cơn mưa tại Nam Định, hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường đã có một trận đấu rất tốt. Cầu thủ sinh năm 2003 này liên tục có những pha lên công về thủ bên phía hành lang cánh phải. Không chỉ hạn chế được sự nguy hiểm của Hồng Duy, tuyển thủ U20 Việt Nam này còn thường xuyên có nhiều tình huống “qua mặt” người đàn anh để đưa ra những đường căng ngang nguy hiểm vào phía trong. Hồ Văn Cường xứng đáng là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này.

Màn trình diễn của hậu vệ mang áo số 30 trước Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ là điểm cộng trong mắt huấn luyện viên Philippe Troussier khi mà SEA Games 32 đang cận kề.

4. Chặng đường chông gai phía trước

Sau gần nửa chặng đường tại giai đoạn 1 V.League 2023, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa thể có được một chiến thắng. Điều này khiến cho đội bóng xứ Nghệ rơi xuống nửa của bảng xếp hạng. Và càng đáng lo hơn khi ở nửa cuối giai đoạn 1, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải đối đầu với những đối thủ rất khó chơi tại V.League hiện nay. Đó là các trận gặp làm khách trước Công an Hà Nội, Câu lạc bộ Viettel, Topenland Bình Định và đương kim vô địch Câu lạc bộ Hà Nội. Đây sẽ là những trận đấu mà việc giành được 1 điểm đã là một thành công của thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

Ngoài ra, đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Hoàng Anh Gia Lai cũng đang thi đấu rất tiến bộ ở mùa giải này. Và không dễ để cho đội bóng xứ Nghệ có thể giành được 3 điểm trọn vẹn trước họ dù được chơi trên sân nhà.

Tuy vậy, với những chuyển biến khá tích cực trong 2 trận đấu vừa qua, người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ đứng dậy sau thất bại này để tìm được chiến thắng đầu tiên tại trận đấu sắp tới.