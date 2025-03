Thể thao Những hạn chế cần được Sông Lam Nghệ An cải thiện tại V.League 2024/25 Nếu như bài toán thể lực đã được HLV Phan Như Thuật và các cộng sự khắc phục trong giai đoạn lượt về V.League 2024/25, thì còn rất nhiều điểm khác cần phải cải thiện để đội bóng xứ Nghệ về đích an toàn ở mùa giải này.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Sông Lam Nghệ An trong các trận đấu đã qua của V.League 2024/25 đều đang ở mức thấp. Hầu như toàn bộ các trận đấu, tỷ lệ kiểm soát bóng của Sông Lam Nghệ An đều từ 45-50%. Điều này có thể đến từ cách chơi, nhưng cũng đến từ khả năng điều tiết của các tiền vệ trẻ của Sông Lam Nghệ An như Quang Vinh, Bá Quyền.

Ở trận hoà mới đây trước Công an Hà Nội, tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ là 41,1%, trận thua Bình Dương là 38,8%. Ở trận thắng Hải Phòng với tỷ số sát sao 1-0, Sông Lam Nghệ An cũng chỉ kiểm soát bóng 39,2%.

Điều đáng nói, ở trận thua 0-3 Hà Nội trên sân khách, các học trò HLV Phan Như Thuật lại kiểm soát bóng nhỉnh hơn 53,4% và tung ra rất nhiều pha dứt điểm, với 15 cú sút và 5 đi chính xác, tỷ lệ đường chuyền và chuyên thành công cũng vượt trội hơn so với đối thủ.

Sông Lam Nghệ An là một trong những đội bóng đá phạt và phạt góc kém hiệu quả nhất tại V.League 2024/25. Ảnh: Chung Lê

Ở trận thắng Becamex Bình Dương trên sân nhà mùa giải này, Sông Lam Nghệ An cũng kiểm soát bóng ít hơn, với 47,5%. Các con số thống kê cho thấy nếu Sông Lam Nghệ An kiểm soát bóng tốt hơn, khiến số đường chuyền của Sông Lam Nghệ An ít hơn đối thủ và ít pha dứt điểm hơn.

Hai trận thắng của Sông Lam Nghệ An mùa giải này đều đến từ sân nhà. Để thắng trước Becamex Bình Dương, các chân sút xứ Nghệ đã tung ra 13 pha dứt điểm, 5 đi trúng khung thành. Còn ở chiến thắng trước Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An đã chỉ tung ra được 7 pha dứt điểm và 2 đi trúng đích.

Trận hòa trước Công an Hà Nội vừa rồi là một trận đấu tốt của Sông Lam Nghệ An khi Đội bóng xứ Nghệ đã tung ra 9 pha dứt điểm, 4 đi trúng đích trong khi đối thủ là 14 pha dứt điểm và 3 đi trúng khung thành. Những con số như vậy cho thấy các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cần mạnh dạn cầm bóng và tự tin đưa ra những pha kết thúc khi có cơ hội.

Tiền đạo Kuku đang là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Một trong những thống kê khác là khả năng tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định và phạt góc. Trong tất cả những pha phạt góc, Sông Lam Nghệ An chưa thể một lần ghi bàn, trong khi những tình huống đá phạt mới chỉ có 1 lần thành công từ pha đá phạt đẹp mặt của Benjamin Kuku trong trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khả năng phối hợp từ những tình huống cố định cũng như dứt điểm bằng đầu đang là một hạn chế khá lớn của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Trong bóng đá, những bàn thắng cố định thường chiếm tỷ lệ đếm 30-40% thì việc sau 15 trận đấu mới chỉ có 1 bàn thắng từ đá phạt là điều đáng tiếc.

Có những lý do nào đó khiến Sông Lam Nghệ An hoà đến 7 trận ở mùa này và chưa thắng một trận nào trên sân khách. Đồng thời, phụ thuộc vào khả năng ghi bàn và kiến tạo của Benjamin Kuku bởi anh đang là cầu thủ thi đấu nhiều nhất (1438 phút), ghi bàn nhiều nhất (3 bàn thắng) và kiến tạo nhiều nhất (4 kiến tạo), mặc dù anh không phải là một tiền đạo xuất sắc tại V.League.

Mặc dù vậy, cũng cần phải dành những lời khen cho HLV Phan Như Thuật khi ở sân nhà những vòng đấu gần đây, Sông Lam Nghệ An đang có thành tích 3 thắng, 1 hoà. Sự tự tin và lối chơi đã tiến bộ và hoàn thiện hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu mùa. Người hâm mộ xứ Nghệ tin rằng nếu phát huy lối chơi như ở các trận đấu gần đây, Sông Lam Nghệ An sẽ có thêm nhiều chiến thắng quan trọng./.