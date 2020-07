Những hình ảnh ấn tượng tại Giải vô địch Kick-Boxing trẻ toàn quốc 2020 ở Nghệ An

Tổng cộng, các VĐV Kick-Boxing Nghệ An mang về 7 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ. Ở các nội dung của nữ, Nghệ An trình làng rất nhiều võ sỹ tài năng như Nguyễn Thị Mai (hạng cân 52 kg), Nguyễn Thị Thu Uyên (54 kg), Lê Thị Khánh Huyền (60 kg), Nguyễn Trà My (60 kg), Nguyễn Thị Uyển Nhi (57 kg). Ảnh: Hải Vương