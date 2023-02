Những hình ảnh đẹp trong Lễ giao, nhận quân năm 2023 ở Nghệ An

Tin mới

Nghệ An tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho mùa lễ hội (Baonghean.vn) - Sau Tết Nguyên đán là bắt đầu vào mùa lễ hội đầu Xuân; cùng với các cấp, ngành, lực lượng Công an Nghệ An từ tỉnh đến cơ sở đã và đang đồng loạt ra quân, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông…

Cát Tường bất ngờ thông báo dừng làm MC các show hẹn hò Nghệ sĩ cho biết sẽ tạm ngừng công việc MC sau 6 năm đồng hành với nhiều show hẹn hò. Cô tập trung cho điện ảnh và sân khấu.

Nghệ An: Nguy cơ thiếu thuốc ở cơ sở y tế do đấu thầu, mua sắm không đạt (Baonghean.vn) - Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc, ở Việt Nam hiện có 3 cấp đấu thầu, gồm cấp quốc gia là Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia; cấp địa phương là Sở Y tế (đấu thầu tập trung 129 danh mục mặt hàng theo quy định); còn lại là các đơn vị y tế chủ động đấu thầu…

Trung Quốc xin lỗi Costa Rica vì 'sự cố' khinh khí cầu đi lạc Trung Quốc đã xin lỗi Costa Rica vì một khinh khí cầu của họ bay qua nước này, vụ việc xảy ra sau sự cố tương tự ở Mỹ.

Khí thế thi công đầu năm trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An (Baonghean.vn) - Sau Tết Nguyên đán, không khí làm việc nhanh chóng, khẩn trương trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An. Những hình ảnh của phóng viên Báo Nghệ An mới ghi lại được:

Sông Lam Nghệ An và chuyến đi xứ Thanh: 'Đến dễ, về khó?' (Baonghean.vn) - Vòng 2 V.League 2023, Sông Lam Nghệ An phải hành quân ra người láng giềng Đông Á Thanh Hóa và được coi là chuyến đi đầu Xuân “đến dễ, về khó”. Khi bước khởi đầu không được ưng ý (hòa 1-1 dù chơi trên cơ trước SHB Đà Nẵng) trên sân nhà.

Cựu quân nhân Mỹ cho rằng, kế hoạch của Nhà Trắng đối với Ukraine bị thất bại Trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom, sĩ quan tình báo Scott Ritter đã nghỉ hưu của Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, Washington muốn sử dụng xung đột ở Ukraine để làm suy yếu quyền lực của Tổng thống Vladimir Putin, nhưng kế hoạch này đã bị thất bại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Singapore: Đưa hợp tác kết nối kinh tế hai nước lên tầm cao mới Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Singapore nhằm khẳng định đưa hợp tác kết nối kinh tế hai nước lên tầm cao mới trong bối cảnh một loạt các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực và đi vào triển khai.

Va chạm với xe tải chở ngô, 2 người trên xe khách thương vong (Baonghean.vn) - Va chạm với xe tải đang đỗ cùng chiều khiến 1 hành khách bị thương và phụ xe khách tử vong tại chỗ.

Thành phố Vinh: Thiếu nguồn cung, căn hộ chung cư tăng giá (Baonghean.vn) - Không có dự án mới được cấp phép, nguồn cung cho thị trường căn hộ chung cư vẫn chủ yếu đến từ các dự án cũ đang được triển khai. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến căn hộ chung cư ở TP. Vinh tăng giá trong giai đoạn vừa qua.

Video: Bắt Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ diễn ra ở cơ sở tại thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, bắt giữ 13 đối tượng.

Các mẫu xe ôtô chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam, hứa hẹn giảm giá sâu Trong năm 2023, nhiều mẫu xe từ bình dân đến hạng sang đang chào bán tại Việt Nam đã được chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước . Việc chuyển đổi hứa hẹn sẽ khiến giá bán của các mẫu xe trở nên hấp dẫn và tăng tính cạnh tranh hơn.

Tiền vệ trẻ Sông Lam Nghệ An mong muốn cổ động viên xứ Nghệ sẽ đến tiếp lửa trên sân Thanh Hóa (Baonghean.vn) -Trước trận đấu gặp chủ nhà Thanh Hóa tại vòng 2, V.League 2023, cầu thủ sinh năm 2004, Trần Nam Hải mong muốn sẽ được các cổ động viên xứ Nghệ tiếp lửa khi chơi ở sân Thanh Hóa.

Ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh gây sốt tại nhiều quốc gia Ca khúc "See tình" của Hoàng Thùy Linh đang gây sốt trên các nền tảng video Hoa ngữ và nhiều quốc gia khác.

ChatGPT là gì: Giải thích dễ hiểu cho người không biết công nghệ Với một người dùng bình thường, ChatGPT đơn giản là một trang web để chat, nói chuyện được đủ thứ chủ đề với một con bot ảo.

Phá đường dây chuyên cung cấp ma túy loại 'nước biển' cho học sinh, sinh viên Nhóm đối tượng vừa bị bắt chuyên cung cấp ma túy cho học sinh, sinh viên. Các đối tượng này sử dụng loại ma túy mới, thường gọi là “nước biển” để lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng.

3.660 người chết vì động đất, nhiều quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria khắc phục hậu quả Số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên cao, nhiều người vẫn kẹt dưới các đống đổ nát. Nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đối phó với những hậu quả của trận động đất thảm khốc, khiến hàng nghìn người chết và bị thương.

Bộ Chính trị ra Nghị quyết mới về công nghệ sinh học Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030, nền công nghệ sinh học nước ta đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng, là 1 trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học.

Quang Hải xuống đội B của Pau FC; Vi phạm luật, Manchester City có nguy cơ bị loại khỏi Premier League (Baonghean.vn) - Quang Hải xuống đội B của Pau FC, ra sân ở giải hạng 5 Pháp; Vi phạm luật, Manchester City có nguy cơ bị loại khỏi Premier League; Văn Hậu, Việt Anh vẫn đủ tuổi dự ASIAD năm 2023... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Sông Lam Nghệ An khó giành điểm trên sân Thanh Hoá (Baonghean.vn) - Vòng 2 V.League 2023, Sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách đến sân Thanh Hoá. Ở mùa giải 2022, đội bóng xứ Nghệ đã từng thất thủ 0-2 trước đội bóng láng giềng. Vì vậy, trong chuyến làm khách lần này được dự báo sẽ đầy khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

Bắt đối tượng thuê taxi lên biên giới mua 4kg ma tuý đá (Baonghean.vn) - Nguyễn Văn Cảnh thuê xe taxi chở lên khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An mua ma tuý. Tuy nhiên, chưa kịp đưa đi tiêu thụ, khi về đến xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Cảnh bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt quả tang thu giữ 4 kg ma tuý đá.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/2 (Baonghean.vn) - Niềm vui trước ngày nhập ngũ; Chuyến biển khai Xuân đạt 3 tỷ đồng; Nỗi niềm ly hương của lao động Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 6/2.

Bắt Giám đốc, Phó Giám đốc và một số cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An nhận hối lộ (Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ diễn ra ở cơ sở tại thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, bắt giữ 13 đối tượng.

V-League: Nhận diện ai, điều gì? (Baonghean.vn) - Vòng 1 V-League 2023 kết thúc với trận đấu derby Thủ đô: Hà Nội FC-Viettel (1-1). Dù chỉ là trận mở màn nhưng ngay lập tức 2 đối thủ này đã tung hết vốn liếng để đem về lợi thế nhiều nhất có thể trong cuộc đua đường dài tới đây.

Nhiều bất cập của Luật Thuế thu nhập cá nhân Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp, việc sửa đổi rất cần thiết bởi luật có quá nhiều bất cập.

Bắt gã đàn ông có 3 tiền án thuê xe taxi lên biên giới mua 4 kg ma tuý đá (Baonghean.vn) - Gã đàn ông 58 tuổi, có 3 tiền án thuê xe taxi lên khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An mua 4 kg ma tuý đá, trên đường về bị sa lưới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì gặp mặt các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong những thành tựu đất nước đạt được có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết và trách nhiệm của các nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Nhan sắc 3 diễn viên đóng vai Ba Trà - 'tuyệt thế giai nhân Sài Gòn' một thời Minh Hằng, Ngân Khánh, Kim Tuyến là những mỹ nhân được đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vào vai Ba Trà - người được mệnh danh là "Tuyệt thế giai nhân Sài Gòn" một thời.