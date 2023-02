Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự lễ giao nhận quân, chúc mừng các tân binh huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Sáng 7/2, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023.

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Quỳnh Lưu có 281 thanh niên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt được tuyển chọn nhập ngũ về các đơn vị: Sư đoàn 324 Quân khu 4, Lữ đoàn 101 Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An.

Tại Lễ Giao quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quỳnh Lưu đã gặp gỡ, tặng quà, hoa chúc mừng, động viên các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đồng thời, mong muốn các tân binh tích cực học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu rèn luyện, chiến đấu làm tròn nhiệm vụ trong quân đội./.