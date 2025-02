Xã hội Tưng bừng ngày hội tòng quân tại các địa phương Hòa chung trong không khí của cả nước, sáng 14/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức ngày hội tòng quân năm 2025.

*Dự lễ tại huyện Nghĩa Đàn có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Trong đợt này, huyện Nghĩa Đàn có 164 tân binh lên đường nhập ngũ, biên chế về 5 đơn vị gồm: Sư đoàn 968 - Quân khu 4; Trường Cao đẳng Hậu Cần 1 – Tổng Cục Hậu Cần; Trung đoàn 764; Bộ đội biên phòng; Tổng cục Kỹ thuật và Công an tỉnh Nghệ An.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác rà soát, thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ cơ sở. Các thanh niên có đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tư cách đạo đức để phục vụ trong quân đội. Trong đó 38 thanh niên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Trao quà cho các đơn vị và tân binh lên đường nhập ngũ.

Trước khi lên đường nhập ngũ, các chiến sĩ đã được tham gia buổi gặp mặt tiễn tân binh tại địa phương; 100% thanh niên được nhận quà động viên từ lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể tại xã, thị trấn. Tại các buổi gặp mặt, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ; mong muốn các tân binh tiếp tục đoàn kết, kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

*Năm nay, huyện Tương Dương có 118 thanh niên ưu tú lên đường tham gia nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Hình ảnh đẹp tại lễ tòng quân ở Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tương Dương đã chỉ đạo sát sao quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chỉ đạo các xã, thị trấn nắm chắc, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Theo đó, đã tuyển chọn được 118 thanh niên ưu tú, trong đó, 103 công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và 15 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thuộc các đơn vị gồm: Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

*Tham dự lễ giao - nhận quân tại huyện Kỳ Sơn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Kỳ Sơn; các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người thân, gia đình các tân binh.

Đại biểu tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2025. Ảnh: Đào Thọ

Đợt giao quân năm nay, huyện Kỳ Sơn có 113 tân binh tham gia tòng quân (101 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 12 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân).

*Lễ giao - nhận quân tại huyện Con Cuông có sự tham dự của các đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Trung tá Vũ Xuân Thắng - Trưởng Ban tổ chức Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy Trưởng, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh; Nguyễn Hoài An - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lương Đình Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lô Văn Thao - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các phòng, ban.

Các đại biểu tặng hoa và quà chúc mừng các tân binh tại huyện Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu

Năm 2025, huyện Con Cuông được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 114 công dân nhập ngũ, trong đó có 105 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 9 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Quá trình tuyển chọn được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị và trình độ văn hóa.

Năm nay, các thanh niên trúng tuyển của huyện Con Cuông được giao về các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 324 là 86 tân binh; Biên phòng tỉnh 12 tân binh; Trung đoàn 764 là 7 tân binh; Công an 9 tân binh. Các tân binh đều thể hiện sự quyết tâm, phấn khởi khi được khoác trên mình màu áo lính.

*Tham dự lễ tòng quân ở huyện Quỳnh Lưu có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Hoàng Văn Bộ – Bí thư Huyện ủy; Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Việt Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Toàn

Năm 2025, huyện Quỳnh Lưu có 290 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 22 tân binh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân và 268 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự. Các tân binh của huyện được giao cho 6 đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân; Trường Trung cấp kỹ thuật Binh chủng Tăng Thiết Giáp; Sư đoàn 968 Quân khu 4; Trung đoàn 764; Biên phòng tỉnh Nghệ An; Quân chủng Phòng không – Không quân.

Các thanh niên nhập ngũ đều có sức khỏe, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt. Tại buổi lễ, các thanh niên đều bày tỏ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, nguyện tiếp bước cha anh, làm rạng danh quê hương Quỳnh Lưu anh hùng.