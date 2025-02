Xã hội Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An dự lễ giao, nhận quân tại huyện Yên Thành Sáng 14/2, huyện Yên Thành tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Anh Tuấn – Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

Về phía huyện Yên Thành có các đồng chí: Trần Thị Bình – Bí thư Huyện ủy; Hoàng Danh Truyền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Vũ Tuấn Dũng – Chủ tịch UBND huyện và đại diện các phòng, ban liên quan.

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại huyện Yên Thành. Ảnh: Công Kiên

Năm nay, huyện Yên Thành có 291 chỉ tiêu nhập ngũ của cả hai lực lượng Quân đội và Công an. Theo kế hoạch, các tân binh sẽ được điều động đến các đơn vị là Trung đoàn 1, Trung đoàn 3, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) và Công an tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và huyện Yên Thành tham dự lễ giao nhận quân. Ảnh: Công Kiên

Nhờ chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn huyện được nâng cao.

Đồng chí Trần Thị Bình - Bí thư Huyện ủy Yên Thành thắp lửa truyền thống. Ảnh: Công Kiên

Theo đó, 100% thanh niên năm nay đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa, trong đó 43 chiến sĩ là đảng viên; 23 tân binh trình độ cao đẳng và đại học.

Trước đó, các địa phương trên địa bàn huyện đã làm tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm, tặng quà cho công dân nhập ngũ và gia đình chu đáo.

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đánh trống mở hội giao quân. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Vũ Tuấn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến 291 chiến sĩ tham gia đợt tuyển quân năm 2025. Đồng chí nêu rõ: Trong chiến tranh cũng như hòa bình, thanh niên huyện Yên Thành luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các mặt trận, có nhiều cống hiến to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành phát biểu tại lễ giao nhận quân. Ảnh: Công Kiên

Tiếp bước truyền thống quê hương Phan Đăng Lưu anh hùng, mỗi năm có hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Được rèn luyện trong môi trường quân đội, nhiều đồng chí đã trưởng thành và trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong và ngoài quân đội.

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhân dân ta đang phấn khởi sống trong hòa bình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch đang ráo riết tìm mọi thủ đoạn để chống phá cách mạng nước ta; dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến khó lường…

Lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và huyện Yên Thành tặng hoa cho các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Công Kiên

Trước tình hình đó, Tổ quốc và nhân dân rất cần những người có sức trẻ. Mong muốn các tân binh phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật Quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước đi đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.