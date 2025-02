Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ giao nhận quân tại Nghi Lộc Sáng 14/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025.

Dự lễ giao nhận quân về phía lãnh đạo Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Cục HC-KT Quân khu và lãnh đạo các cơ quan Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc có các đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Nghi Lộc dự Lễ giao nhận quân. Ảnh: Thành Cường

Năm 2025, huyện Nghi Lộc có 154 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với quê hương, đất nước, trong đó có 142 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân; 12 thanh niên nhập ngũ vào lực lượng Công an Nhân dân.

Trong số 154 công dân huyện Nghi Lộc nhập ngũ năm nay có 8 đồng chí là đảng viên; có 44 công dân viết đơn tình nguyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Cường

Lên đường nhập ngũ, các công dân sẽ được biên chế vào các đơn vị: Trung đoàn 250 thuộc Sư đoàn 361; Lữ đoàn 113 thuộc Binh chủng Đặc công; Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Công an tỉnh Nghệ An và Trung đoàn 764 - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại lễ giao, nhận quân: Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân năm 2025, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện khẳng định: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác quốc phòng - an ninh của huyện Nghi Lộc đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Lực lượng vũ trang huyện không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu, với chất lượng thanh niên ngày càng cao.

Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Dương Đình Chỉnh thắp đuốc truyền thống. Ảnh: Thành Cường

Nhiều chiến sỹ trong thời gian tham gia quân ngũ đã phấn đấu trở thành đảng viên, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân vững mạnh. Những người lính trở về địa phương luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc mong các tân binh nhập ngũ lần này ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm vinh dự của mình, dù trong hoàn cảnh nào cùng đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật Quân đội và Công an, học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Thanh Tùng đánh trống ra quân. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi giao nhận quân, thay mặt cấp ủy, chính quyền huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND huyện gửi lời cảm ơn những người cha, người mẹ đã nuôi dạy con em mình trở thành những thanh niên ưu tú, góp sức bảo vệ quê hương, đất nước. Đồng thời, chúc các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà.

Các tân binh chia tay gia đình lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Cường