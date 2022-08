Những hoạt động ý nghĩa hỗ trợ hộ nghèo ở Đô Lương và Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ngày 9/8, các cơ quan, đơn vị, tổ chức những hoạt động ý nghĩa hỗ trợ hộ nghèo tại huyện Đô Lương và Con Cuông.

* Nhóm "Đô Lương chia sẻ yêu thương" vừa đến thăm, động viên em Nguyễn Thị Ngọc Vân (sinh năm 2012, đang học lớp 5, Trường Tiểu học Lưu Sơn) ở xóm Lưu Thọ, xã Lưu Sơn. Hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Vân rất thương tâm và đặc biệt khó khăn, hiện em đang ở tạm nhà dì ruột.

Tại đây, thay mặt nhóm "Đô Lương chia sẻ yêu thương", anh Nguyễn Tất Hùng - Phó Bí thư Huyện đoàn, Trưởng nhóm "Đô Lương chia sẻ yêu thương" đã trao tặng sổ tiết kiệm hỗ trợ học tập trị giá 26 triệu đồng. Số tiền này do nhóm vận động trên mạng xã hội và được các nhà hảo tâm hỗ trợ, đóng góp...

* Đồn Biên phòng Châu Khê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông và Hội Nông dân xã Châu Khê tổ chức trao tặng lợn giống cho các hộ nghèo khu vực biên giới.

Đoàn trao 7 con lợn giống có trọng lượng 20 kg/con cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Châu Khê. Đây là số lợn giống do Đồn Biên phòng Châu Khê nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp với khí hậu và điều kiện chăn nuôi của người dân địa phương theo đề án “Xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái địa phương cung cấp cho hộ nghèo khu vực biên giới” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển khai tại các đơn vị trên địa bàn biên giới.

Việc hỗ trợ lợn giống sẽ giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng đàn, từ đó tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống người dân địa bàn biên giới.

Dịp này, đơn vị cũng tặng các suất quà cho các hộ đồng bào nghèo tại địa bàn; Tổ chức tiếp nhận 300 bộ quần áo mới do Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông vận động, quyên góp đưa vào ngôi nhà thiện nguyện "Ai có sẻ chia, ai cần đến lấy" giúp đỡ các hộ đồng bào nghèo.