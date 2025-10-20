Xã hội Những người phụ nữ mê việc hội, ham việc thiện ở phường Vinh Phú

Nếu có một thước đo cho sự ấm áp của một cộng đồng, hẳn người ta sẽ tìm thấy nó ở những hành động lặng thầm, bền bỉ. Tại phường Vinh Phú, những người phụ nữ, bằng tấm lòng nhân ái đã và đang dệt nên một bức tranh giàu cảm xúc về sự sẻ chia và tình người.

Những cuối tuần hạnh phúc

Với các thành viên Hội Phụ nữ phường Vinh Phú, những ngày cuối tuần chưa bao giờ rảnh rỗi, thậm chí, các mẹ, các chị còn bận rộn hơn. Cuối tuần vừa qua cũng vậy, 9 thành viên thuộc Hội Phụ nữ phường cùng Chi hội khối 3 Nghi Phú và 18 Nghi Phú hẹn nhau đi trao quà cho một số cháu có hoàn cảnh khó khăn, thuộc chương trình “Phụ nữ Vinh Phú - Một hành động nhỏ, muôn vàn điều tốt”.

Hội viên phường phụ nữ Vinh Phú trao quà cho mẹ con chị Đào Thúy Ngọc. Ảnh: Diệp Thanh

Trong 3 cháu được nhận quà hôm ấy, có cháu Nhung, con mẹ Đào Thúy Ngọc. Dẫn chúng tôi vào nhà chị Ngọc ở khối 18 Nghi Phú, bà Hoàng Thị Liên (sinh năm 1957) kể: “Chị Ngọc hoàn cảnh lắm, chồng mất sớm, có 2 người con đều học giỏi, thông minh. Cháu Nhung là con đầu, đang là học sinh trường chuyên bỗng bất ngờ mắc bệnh tâm lý, bệnh ngày một nặng, không thể tự chăm sóc bản thân, không làm chủ được hành động. Vất vả chạy chữa cho con khắp nơi, lại mang trong mình căn bệnh ung thư, chị Ngọc về hưu non, phải làm thêm để chật vật trang trải cuộc sống".

Chạy vội từ chỗ làm về nhà để nhận món quà 1 triệu đồng từ Chi hội Phụ nữ khối 3 Nghi Phú, hai mẹ con chị Ngọc không giấu nổi niềm vui. Đây không phải lần đầu tiên niềm vui đơn sơ này đến với chị nhưng lần nào cũng khiến chị cảm thấy hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Khánh nhận đỡ đầu trẻ mồ côi tại khối 15 Nghi Phú, phường Vinh Phú. Ảnh: CSCC

Với bà Võ Thị Thìn (80 tuổi, trú tại khối 17 Nghi Phú), chiều Chủ nhật tuần qua cũng đặc biệt hơn hẳn. Hai đứa cháu nội mồ côi của bà lần đầu tiên được mẹ đỡ đầu là chị Nguyễn Thị Khánh (sinh năm 1985, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai - khối 15 Nghi Phú) đưa đi chơi. “Trong 2 năm, 2 cháu Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Minh Thư mất cả bố lẫn mẹ vì bạo bệnh, vợ chồng tôi lại tuổi cao sức yếu, lương hưu còm cõi, thiếu trước hụt sau. May sao, từ sự kết nối của chị Đậu Thị Ngọ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khối 15 Nghi Phú, chị Khánh biết được hoàn cảnh của hai đứa và nhận đỡ đầu cho cả hai trong 8 năm… Cô biết không, hai đứa hạnh phúc lắm. Mẹ Khánh nói đưa hai đứa đi trung tâm thương mại chơi xong sẽ dẫn về trường của mẹ để chơi cho biết…” - bà Thìn nói, giọng như nghẹn lại vì hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của hai đứa trẻ có lẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Cũng từ kết nối của chi hội phụ nữ, chị Khánh còn nhận nuôi mẹ Nguyễn Thị Huệ (62 tuổi, bị tâm thần nhẹ, sống neo đơn) đến suốt đời với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng mỗi tháng; và nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thành Vinh, 11 tuổi, mồ côi cha mẹ với số tiền 40 triệu đồng trong 8 năm.

Từ hiệu quả hoạt động của hội, nhiều suất quà ý nghĩa được trao cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC Từ hiệu quả hoạt động của hội, nhiều suất quà ý nghĩa được trao cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC

Và trước đó, cũng những ngày cuối tuần, cháu Đặng Thị Như Quỳnh (khối Xuân Bình) học sinh lớp 5, con của gia đình cận nghèo, có được niềm vui khi được nhận chiếc xe đạp đầu năm học mới từ chương trình “Phụ nữ Vinh Phú - Một hành động nhỏ, muôn vàn điều tốt”; các cụ bà mắc bệnh hiểm nghèo tại khối 15 Hà Huy Tập được nhận quà từ số tiền 3,6 triệu đồng của quỹ “Túi rác tiết kiệm”; 2 cháu mồ côi ở khối Yên Sơn tìm được “Mẹ đỡ đầu” từ sự kết nối của hội và chị Trần Hải Lưu…

Những trái tim ấm áp

Sau khi sáp nhập 4 đơn vị hành chính (Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Ân, Nghi Đức), phường Vinh Phú trở thành địa bàn rộng lớn, một bức tranh đa sắc, nơi những khu đô thị sầm uất xen lẫn vùng nông nghiệp truyền thống. Dân cư đông, ngành nghề đa dạng, cùng với gần 700 hội viên là người Công giáo, cán bộ hội phụ nữ lại mỏng, đặt ra bài toán lớn trong việc quản lý, tập hợp hơn 13.000 hội viên. Việc thống nhất phương thức sinh hoạt giữa các khu vực có điều kiện và văn hóa khác biệt trở thành một thử thách thực sự. Chính trong điều kiện đầy thách thức ấy, những người phụ nữ Vinh Phú đã dùng nhiệt huyết và sức sáng tạo để biến mọi rào cản thành động lực, trở thành một trong những đơn vị xuất sắc trong công tác hội.

Trở về sau chuyến trao quà buổi chiều, bà Hoàng Thị Liên (sinh năm 1957) lại tất bật chuẩn bị cơm nước rồi đi tập bóng chuyền chuẩn bị tham gia giải. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khối 18 Nghi Phú cười: “Buổi tối tôi còn hoạt động tập dân vũ để chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nữa. Gần như ngày nào tôi cũng có các phần việc liên quan đến hoạt động của chi hội, không làm là nhớ lắm, thấy thiếu thiếu. Còn sức khỏe, còn đi được, tôi sẽ còn tham gia hội”.

Từ hoạt động thu gom phế liệu cuối tuần, nguồn kinh phí được sử dụng một cách hiệu quả. Ảnh: CSCC

Các mẹ, các chị kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Ảnh: CSCC

Suy nghĩ của người phụ nữ hơn 72 tuổi vẫn lái ô tô đi lo việc hội đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều hội viên khác trên địa bàn phường. “Với tôi, công việc Hội chưa bao giờ là nhiệm vụ, mà là niềm vui thích, yêu thương. Vui vì luôn được sống trong sự gần gũi, cởi mở, thương vì được làm việc với những người phụ nữ giàu tình cảm, luôn biết sẻ chia, giúp đỡ mọi người” - chị Lê Thị Huyền, Chi hội trưởng Chi hội khối 12 Hà Huy Tập thổ lộ.

Chính lực lượng vô cùng tâm huyết, năng nổ trong mỗi chi hội đã trở thành ngọn lửa thắp sáng các phong trào. “Thời gian đầu sáp nhập, tôi lo lắng lắm. Nhưng rồi, qua quá trình đi cơ sở, gặp gỡ các chị chi hội trưởng, được nghe các chị tâm sự, chia sẻ, ủng hộ… tôi thấy mình như được tiếp thêm năng lượng. Trên địa bàn phường có không ít hội viên cốt cán đã gắn bó với công tác hội trên 20 năm, nhiều lần nhận Bằng khen của Trung ương Hội. Mỗi chi hội có một thế mạnh riêng, nên chúng tôi linh hoạt hoạt động phù hợp theo địa bàn và áp dụng triệt để mô hình “1+1”, tạo thành mạng lưới để các chi hội hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhờ đó, phong trào sôi động, thực chất hơn rất nhiều. Sự đa dạng và hiệu quả của hoạt động hội cũng được chính quyền, nhân dân và cấp trên ghi nhận”, chị Lương Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vinh Phú chia sẻ.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ phường Vinh Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Diệp Thanh

Tinh thần đoàn kết, hỗ trợ của mô hình “1+1” đã nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách giữa các chi hội, thậm chí gắn kết của những người dân trong từng chi hội với nhau. Trở lại công tác hội phụ nữ sau 12 năm đảm nhận nhiều vai trò, vị trí, chị Nguyễn Thị Nga Sơn - người được các hội viên xem như “đòn bẩy” trong mọi hoạt động, bộc bạch: “Quan điểm của tôi là ngân sách có thể khó, nhưng lòng người thì rộng. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng lan tỏa tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh từ các chi hội, từ cộng đồng để vừa có phong trào sôi nổi, vừa có chiều sâu nhân ái - giúp đỡ hội viên, trẻ em khó khăn. Đây cũng là sứ mệnh của mỗi hội viên phụ nữ phường Vinh Phú”.