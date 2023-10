Những vườn nho trĩu quả tuyệt đẹp ở Yên Thành

(Baonghean.vn) -Cục Thuế tỉnh Nghệ An mới nhận được Công văn số 74/CV/HSNA/23 của Công ty TNHH MTV HS Nghệ An về việc hướng dẫn xử lý hóa đơn khi trả lại hàng cho nhà cung cấp, Cục Thuế tỉnh Nghệ An trả lời như sau: