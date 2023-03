Nỗ lực vượt khó của một công nhân ngành may ở Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Gia cảnh rất khó khăn, nhưng anh Hoàng Công Anh - công nhân một công ty may mặc ở huyện Diễn Châu vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành 1 trong 30 công nhân, lao động tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen vào cuối năm 2022.

Sinh năm 1991 trong một gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diễn Thịnh (Diễn Châu), tốt nghiệp THPT, cũng như nhiều thanh niên ở địa phương, Hoàng Công Anh theo bạn bè vào miền Nam làm công nhân.

Hơn chục năm rời nơi chôn nhau cắt rốn, kiếm kế sinh nhai với đủ nghề, từ bốc vác, thợ nề đến công nhân giày da…, Công Anh đã nếm đủ cay đắng, ngọt bùi nhưng anh vẫn bám trụ lại nơi đất khách vì nghĩ rằng “về quê cũng không biết làm gì, chẳng lẽ chỉ nhìn vào mấy sào ruộng?”.

Cuối năm 2019, anh lập gia đình với chị Phan Thị Hạnh - một cô gái cùng quê lúc bấy giờ là một nhân viên của một siêu thị ở tỉnh Bình Dương.

Giữa năm 2021, khi con gái đầu lòng mới được mấy tháng tuổi, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hoàng Công Anh cùng vợ con phải dắt díu nhau về quê. Cũng trong năm đó, với chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Mareep (chuyên ngành may mặc) đóng trên địa bàn xã Diễn Thịnh bắt đầu đi vào hoạt động.

Nhận thấy về quê nhà làm công nhân sẽ có điều kiện gần gũi để chăm sóc bố mẹ, lo cho vợ con nhiều hơn, thu nhập có thể không cao như đi làm trong miền Nam nhưng lại không phải thuê nhà trọ, không phải trả tiền điện nước hàng tháng, không phải chi phí đi lại… Thế là anh quyết định về quê, xin làm việc tại Công ty TNHH Mareep.

Sau hơn một năm làm việc tại công ty, Hoàng Công Anh nỗ lực phấn đấu trở thành nhân tố tích cực trong phong trào thi đua sản xuất; luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao ở bộ phận là ủi. Ngoài ra, anh còn nhận thêm công đoạn khác như cắt vải, hỗ trợ may gia công… để tăng thêm thu nhập.

Anh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cơ sở tổ chức, được công ty khen thưởng Lao động xuất sắc, Công đoàn cơ sở xếp loại đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tôn vinh là Công nhân tiêu biểu tham dự “Ngày hội Công nhân - Chào Xuân Quý Mão 2023” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Đoàn viên Hoàng Công Anh là một công nhân rất cần mẫn, chịu khó, sáng tạo và rất tích cực trong công việc, tuân thủ rất tốt nội quy, các quy định của công ty, luôn được xếp loại là công nhân xuất sắc. Mặc dù gia đình gặp rất nhiều khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng vươn lên, là 1 trong 30 tấm gương công nhân, lao động tiêu biểu được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen năm 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng đối với sự nỗ lực cố gắng của anh. Ông Dương Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty THHH Mareep.

Trong lúc ngành dệt may, da giày đang gặp rất nhiều khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải tạm hoãn hợp đồng lao động với công nhân, nhưng Công ty TNHH Mareep vẫn đảm bảo đầy đủ việc làm cho người lao động và vẫn có nhu cầu tuyển thêm công nhân. Cùng với đó, điều kiện làm việc, mọi chế độ cho người lao động đều được đảm bảo.

“Về quê để tránh dịch nhưng tôi thật may mắn vì nhờ vậy mà có cơ hội được làm việc tại Công ty TNHH Mareep. Trong lúc nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, hoặc bị thu hẹp sản xuất do khan hiếm đơn hàng, nhiều lao động mất việc làm hoặc bị tạm hoãn hợp đồng thì công ty vẫn có đơn hàng, việc làm và thu nhập của công nhân, lao động công ty vẫn đảm bảo. Công ty gần nhà, nên tôi vừa có công việc, vừa chăm sóc, đỡ đần cho bố mẹ, vợ con”, Hoàng Công Anh tâm sự.

Trò chuyện với Hoàng Công Anh, anh cho rằng, nghề nào cũng có những thử thách nhất định, quan trọng lập trường và nỗ lực từng ngày của mình. “Nghề may đối với nam giới tuy nhẹ nhàng, không quá vất vả nhưng không phải ai cũng thành công bởi thiếu kiên trì. Tuy nhiên, khi những nỗ lực của mình được ghi nhận, tôi lại cảm ơn công việc này và cảm thấy tự hào vì ngoài có thu nhập, công việc ổn định, nghề may mang lại cho tôi những trải nghiệm thú vị mỗi ngày", Hoàng Công Anh chia sẻ.

Tôi quyết tâm gắn bó với nghề may và với doanh nghiệp đứng chân ngay tại nơi chôn rau cắt rốn của mình, quyết tâm cố gắng làm việc thật tốt để vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, tôi nghiệm ra rằng, chỉ cần có nghề trong tay cùng với sự nhiệt huyết, quyết tâm chúng ta không phải đi đâu xa, chỉ cần lập nghiệp trên quê hương mình cũng đủ xây dựng được cuộc sống êm ấm Anh Hoàng Công Anh - Công nhân Công ty TNHH Mareep Nghệ An.

Luôn tự nhận mình “chỉ là một công nhân bình thường như những anh em khác”, nhưng ở Hoàng Công Anh có một điều khiến người khác nể trọng đó là sự cần cù và nghị lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn.

Con đầu lòng của anh bị mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, sau một thời gian thường xuyên phải đi điều trị tại bệnh viện. Vợ anh không đi làm được do phải thường xuyên đi viện cùng con, mọi thứ từ ăn uống thuốc men, sinh hoạt trong gia đình đều trông cả vào đồng lương của anh. Những ngày tháng thức trắng khóc cùng con, đưa cháu vào thành phố Vinh, rồi ra Hà Nội để chữa bệnh khiến cuộc sống của gia đình Hoàng Công Anh nhiều lúc lâm vào căng thẳng, khó khăn.

Áp lực về tinh thần cùng những khó khăn chồng chất về mặt kinh tế khi chi phí điều trị, đi lại đều rất tốn kém nhưng kết quả đạt được lại không như kỳ vọng. Tháng 1/2023, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, cháu đầu con của Hoàng Công Anh đã ra đi mãi mãi. Hiện nay cháu thứ hai của anh sức khỏe cũng yếu, nên vợ anh vẫn chưa thể đi làm để dành thời gian chăm sóc con.

Vậy nhưng, với sự động viên của gia đình, đồng nghiệp, Hoàng Công Anh nỗ lực từng ngày để vừa cùng vợ chăm sóc con cái, vừa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của một công nhân ngành may. Anh cân bằng, vượt qua những vất vả trong công việc, trong cuộc sống bằng những cố gắng không ngừng.

Khi biết được hoàn cảnh của anh, Công đoàn Công ty THHN Mareep và các tổ chức đoàn thể trong công ty cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình anh. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia kịp thời đầy ý nghĩa, góp phần giúp gia đình anh vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Rồi các đồng nghiệp trong phân xưởng cũng thường xuyên ghé qua thăm hỏi, động viên tinh thần. Hoàng Công Anh chia sẻ, bản thân may mắn và hạnh phúc khi được đón nhận rất nhiều tình cảm và hỗ trợ của mọi người trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Con đường khó khăn vẫn còn dài trước mắt nhưng tin rằng, với nghị lực của bản thân, sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn cùng sự sát cánh của bạn bè, đồng nghiệp, Hoàng Công Anh sẽ luôn là một công nhân tiêu biểu của ngành dệt may Nghệ An./.