Nội trợ thông thái!

Thời gian gần đây, thông tin rau chợ, rau trôi nổi “phù phép” tuồn vào các siêu thị lớn, các cửa hàng thực phẩm sạch gây xôn xao dư luận. Thông tin này khiến người dân bất bình, phẫn nộ, bởi họ đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua rau giá cao trong các cửa hàng, siêu thị với mong muốn được sử dụng rau an toàn. Thế nhưng, niềm tin của họ đã bị “phản bội” khi những mớ rau, củ, quả được gắn mác “sạch”, đạt tiêu chí này, tiêu chuẩn nọ lại là rau trôi nổi ở chợ đầu mối, có nguồn gốc tận nước Tàu xa xôi!

Trong khi đó, những mô hình rau sạch trong nhà lưới, rau an toàn, rau VietGAP và rau hữu cơ làm ra lại chẳng có ai mua, “đỏ mắt” tìm nơi tiêu thụ nhưng vẫn “tắc” đầu ra, bởi không thể cạnh tranh với rau trôi nổi về giá cả và mẫu mã! Và điều người dân biết rõ là nếu trồng rau an toàn, hữu cơ thì rất dễ bị sâu bệnh, rau cằn không được “mướt mắt” như rau phun hóa chất, sử dụng đạm lân vô tội vạ nhưng khi ra chợ, vẫn chọn rau non, rau xanh, rau mướt mát để ăn? Hóa ra, thói quen đó của người tiêu dùng đã vô tình “tiếp tay” cho rau bẩn có “đất sống”. Điều này, được coi là “họa từ miệng” theo đúng nghĩa đen khi số người mắc các bệnh đường tiêu hóa ngày càng nhiều, số ca ung thư, tử vong vì ung thư ngày một tăng…