Nông dân Nghệ An chuẩn bị nông sản phục vụ thị trường cuối năm

Thời điểm này, nông dân Nghệ An đang tập trung chăm sóc gia súc, gia cầm, chăm bón rau màu, chủ động nguồn cung nông sản, thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm.

Sau sự cố chập điện hồi cuối tháng 9 khiến 9.000 con gà bị chết, anh Nguyễn Ngọc Huy - chủ trang trại gà ở xã Nghi Ân (TP. Vinh) đã khắc phục thiệt hại, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng và vào đàn lứa gà mới để cung ứng thị trường cuối năm.

Anh Huy cho biết: “Lứa gà cuối năm bao giờ cũng dễ tiêu thụ, giá bán cao hơn các lứa khác trong năm vì nhu cầu thị trường tăng cao. Do đó, sau sự cố, chúng tôi nhanh chóng khắc phục để tái đàn. Dự kiến, Tết này, chúng tôi sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 7.000 con gà, với sản lượng khoảng 15-17 tấn gà thịt”. Để lứa gà này đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, chủ trang trại tiêm phòng đầy đủ cho đàn gà; chuẩn bị kỹ càng về hệ thống chuồng trại, đảm bảo nhiệt độ cần thiết để đàn gà phát triển khỏe mạnh.

Gà đồi Thanh Chương từ lâu đã trở thành thương hiệu, được người tiêu dùng ưa chuộng bởi ngoài chất lượng thịt thơm ngon thì loại gà này còn có mẫu mã đẹp, mình thon gọn, mào đỏ tươi, lông mượt và trọng lượng tối đa chỉ khoảng 1,5 kg. Lứa gà Tết này, 52 hộ nuôi thuộc Hợp tác xã Gà Thanh Chương (xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương) dự kiến xuất chuồng khoảng 15 nghìn con gà.

Loại gà này bắt đầu vào đàn từ đầu tháng 9 dương lịch, sau 5 tháng nuôi mới có thể xuất chuồng. Với hình thức nuôi bán chăn thả, ăn chủ yếu ngô, lúa, bã bia và tìm kiếm thức ăn trên những vườn đồi nên sản phẩm gà thịt đảm bảo an toàn thực phẩm, thịt thơm ngon, vị ngọt, không bở và bán được giá hơn so với những loại gà khác.

“Lứa gà Tết, các hộ nuôi chủ yếu vào đàn gà trống (chiếm khoảng 80%) để phục vụ người dân dọn mâm cỗ. Giá gà thời điểm Tết có giá dao động từ 110.000-120.000 đồng/kg, hầu hết là thương lái đặt mua tận hộ, người chăn nuôi không phải đi bán lẻ”, ông Trần Văn Sơn - một hộ liên kết nuôi gà đồi với HTX Gà Thanh Chương cho biết.

Theo dự báo, nhu cầu thịt lợn cuối năm cao gấp đôi so với bình thường, do đó, hiện nay, các trang trại cũng như các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang tập trung chăm sóc để lợn đạt trọng lượng xuất chuồng vào những tháng cuối năm. Dự kiến, vào dịp Tết Nguyên đán này, gia trại chị Nguyễn Thị Mai ở xã Bình Sơn (Tân Kỳ) dự kiến sẽ bán ra khoảng 20 con lợn thịt, trọng lượng khoảng 2 tấn.

Theo chị Mai cho biết, năm nay, chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh trên lợn diễn biến phức tạp, giá lợn giống tăng, giá thức ăn chăn nuôi tăng nhưng bù lại, giá lợn hơi tăng mạnh nên người chăn nuôi vẫn có lãi. Theo quy luật, vào thời điểm cận Tết, giá thịt lợn sẽ cao hơn ngày thường. Do đó, chị Mai cũng như các hộ chăn nuôi khác khá kỳ vọng.

“Theo dự báo, nhu cầu cuối năm cao, giá lợn sẽ còn tăng nữa, có thể chạm mốc 70.000 đồng/kg. Do đó, thời điểm này, chúng tôi cố gắng chăm sóc và phòng dịch tốt nhất để có lứa lợn xuất chuồng cuối năm đạt trọng lượng, bán được giá cao”, chị Mai chia sẻ.

Theo thống kê, tổng đàn bò tại thời điểm tháng 10 năm 2024 ước đạt 548.336 con, tăng 2,95% (+15.710 con) so với cùng kỳ năm trước; Tổng đàn lợn ước đạt 1.013.088 con, tăng 3,23% (+31.736 con) so với cùng kỳ năm trước; Tổng đàn gà, vịt, ngan, ngỗng ước đạt 37.095 nghìn con, tăng 6,82% (+2.367 nghìn con) so với cùng kỳ năm trước. Giá bán bò, lợn, gà xuất chuồng có xu hướng tăng trong quý III-2024, thuận lợi cho các cơ sở chăn nuôi tái đàn.