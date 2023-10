Nông dân Nghệ An phải thu hoạch ngô non bán sau mưa lụt

Nắng lên, ruộng rút hết nước cũng là thời điểm những đám ngô bị gãy đổ bắt đầu khô héo. Để vớt lại ít chi phí, những ngày này bà con nông dân Diễn Hùng tập trung ra đồng thu hoạch ngô cây. Toàn xã có hơn 200ha ngô đông được gieo trồng sớm chuẩn bị bước vào thu hoạch thì có tới 50ha bị đổ gãy phải thu hoạch sớm.

Nhiều diện tích ngô đông của huyện Diễn Châu bị đổ gãy sau mưa lớn. Ảnh: Mai Giang

Bà Nguyễn Thị Thu - thôn Ngọc Mỹ cho biết: “Gia đình trồng 4 sào ngô thì mất gần 2 sào bị đổ do mưa gió. Năm trước khi thu hoạch cũng được gần 2 triệu đồng/sào thì nay chỉ được 5 trăm nghìn đồng/sào. Diện tích còn lại cũng phải thêm phân tro chăm sóc mới có thu hoạch. Nói chung là vụ ngô đông này bà con nông dân bị thua lỗ nhiều”.

Còn chị Trần Thị Lân, nông dân xã Diễn Hoàng cho biết: “Gieo được ngô sớm, sắp đến kỳ thu hoạch nay mất cả. Họ thu mua rẻ lắm, có nhà để ngô vậy đưa máy cày vào dập, làm phân xanh luôn".

Nông dân Diễn Hùng chặt ngô bị đổ gãy. Ảnh: Mai Giang

Ngô là cây trồng chủ lực chiếm gần 1/3 diện tích vụ đông ở huyện Diễn Châu với hơn 1.000ha, chủ yếu trên vùng đất màu. Những năm gần đây, bà con ưu tiên phát triển ngô sinh khối và liên kết cung cấp cho các công ty chăn nuôi bò sữa. Trong đợt mưa lớn vừa qua, toàn huyện Diễn Châu có khoảng 300 ha ngô đông bị ngập và bị đổ gãy không thể phục hồi.

Do đó, bà con nông dân bắt buộc phải chặt non để bán, vớt vát lại một ít chi phí. Tuy nhiên, do ngô bị khô nên sản lượng sụt giảm, cùng với đó các công ty chăn nuôi thu mua với giá rất thấp, chỉ bằng 1/2 so với những năm trước. Theo tính toán của nông dân, mỗi sào ngô sau lụt chỉ thu được từ 500.000 - 600.000 đồng, trong khi đó chi phí mỗi sào ngô đông đã khoảng 1.000.000 đồng, chưa kể công cày bừa, gieo trỉa, thu hoạch…

Nông dân đưa ngô đi bán cho các công ty chăn nuôi với giá thấp. Ảnh: Mai Giang

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Theo thống kê, mưa lớn vừa qua đã làm cho 1.025 ha vụ đông bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, diện tích ngô, lạc là 837ha, 134ha rau màu và 54ha nuôi trồng thủy sản. Thiệt hại nhiều nhất là cây ngô do đây là thời điểm cây phát triển bắp nặng, nên rất dễ gãy đổ và không thể phục hồi. Hiện chúng tôi đã tiến hành thống kê thiệt hại trong đợt mưa lớn vừa qua, đề xuất lên UBND huyện cũng như tỉnh để có sự hỗ trợ một phần nào đó cho bà con nông dân./.