Nông dân Nghệ An phấn đấu sản xuất 90.000 tấn phân bón hữu cơ vi sinh

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng 8/5 tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào “Nông dân sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp”.

Chủ trì lễ phát động có đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; cùng dự có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và đông đảo hội viên nông dân huyện Quỳnh Lưu.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi năm mức tiêu thụ phân bón hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Nghệ An khoảng 80 - 90 ngàn tấn. Tuy nhiên, lượng phân bón hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp do người dân tự sản xuất ra chỉ khoảng 15-20 ngàn tấn /năm (chỉ đạt 20% so với nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp). Trong khi đó, mỗi năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An có gần 2 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp từ quá trình sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản chưa được sử dụng đúng mục đích.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào “Nông dân sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp”. Ảnh: Thanh Phúc

Cuộc phát động là một trong những hoạt động triển khai Đề án Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho hội viên Hội Nông dân về ứng dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hình thành ý thức trong hội viên, nông dân về tích cực thu gom phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Theo đó, phấn đấu mỗi năm có từ 90% trở lên hội viên, nông dân được tuyên truyền chủ trương, chính sách, quy định và lợi ích sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Tăng tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 lên đến khoảng 10%.

Nông dân xã Quỳnh Thạch sử dụng phân hữu cơ vi sinh trong chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: Thanh Phúc

Đến hết năm 2025, có ít nhất 70% hội viên Hội Nông dân được hướng dẫn phương pháp sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm sản xuất nông nghiệp; Hội viên, nông dân toàn tỉnh sản xuất được khoảng 90.000 tấn phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: “Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, Hội Nông dân tỉnh triển khai Đề án Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, các cấp hội nông dân cần tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân về lợi ích của việc sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp.

Trang bị kiến thức về sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp cho cán bộ hội nông dân cơ sở làm công tác tuyên truyền; Tập huấn về quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp cho hội viên nông dân; Tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về các mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh; Xây dựng các mô hình điểm về sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp”.

Trồng rau trên nền chế phẩm hữu cơ vi sinh tại thị xã Thái Hoà. Ảnh: Thanh Phúc

Ngay sau lễ phát động, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức tập huấn và thực hành quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Quỳnh Lưu.