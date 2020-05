Nông dân Nghệ An thu hoạch lúa trong nắng nóng gay gắt

(Baonghean.vn) - Do đợt mưa lớn kéo dài, trên khu vực miền Tây Nghệ An nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, hư hỏng. Tại xã Đồng Văn (Tân Kỳ), nhiều diện tích sắn có nguy cơ thối củ nên bà con đồng loạt nhổ bán non.