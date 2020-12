Nữ doanh nhân có tấm lòng nhân ái

Vượt khó để thành công



Sinh ra ở gia đình nghèo khó ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), chồng mất sớm, bà Trần Thị Khánh Toàn phải dắt díu đàn con thơ dại lên tận miền sơn cước Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An) mưu sinh.



Để nuôi đàn con khôn lớn bà phải làm đủ thứ nghề, với chiếc xe đạp "cà tàng", bà từ Quỳ Hợp xuống các vùng biển Diễn Châu, Quỳnh Lưu để mua cá, nước mắm, muối. Rồi lại đạp xe ngược đi tất cả các huyện miền Tây xứ Nghệ để rao bán, dấu chân bà in khắp mọi nẻo đường bỏng rát gió Lào.Dành dụm được ít vốn liếng nhỏ bé, năm 1992, bà Trần Thị Khánh Toàn tham gia vào hoạt động khai thác khoáng sản nhưng với quy mô nhỏ. Năm 1996, bà thành lập Công ty TNHH Toàn Thắng , tuy nhiên, vẫn chỉ khai thác theo quy mô tổ hợp, nhỏ lẻ.

Dây chuyền chế biến đá hiện đại của Ý tại công ty TNHH Toàn Thắng. Ảnh: Văn Trường Để khai thác, chế biến đá theo hướng bền vững, đảm bảo ATLĐ, không lãng phí nguồn tài nguyên thì cần phải đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại. Qua nhiều năm tích góp, dành dụm bà đều chú trọng vào đầu tư công nghệ. Từ khai thác đến chế biến đá để sản phẩm đạt chất lượng cao đều được các kỹ sư của Ý chỉ đạo thiết kế, thi công đồng bộ. Công ty đã đầu tư các máy móc hiện đại vào chế biến sản xuất như dây chuyền cắt đá GANGXO công nghệ SIMEC của Ý gồm máy bào đá, máy mài đá, máy cắt đá... Để đa dạng các mặt hàng chế biến đá, trong năm 2018, Công ty thành lập thêm công ty mới có tên là Công ty TNHH BVS.STONE 2 tại Thung Khuộc (thị trấn Quỳ Hợp), đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị hiện đại chế biến đá thủ công mỹ nghệ cao cấp. Bà Trần Thị Khánh Toàn chia sẻ. Công ty còn chú trọng về môi trường, đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng được 3 hồ chứa trên 700 m2, gồm hồ chứa tích nước, hồ chứa nước thải, hồ lắng lọc. Lắp đặt hệ thống máy bơm công suất lớn phun nước ngay tại các khu vực sản xuất đá, vì vậy, đã xử lý triệt để được ô nhiễm bụi đá. Xung quanh khu vực mỏ đá đều được trồng cây xanh. Đối với chất thải rắn (chủ yếu đá vụn), Công ty có kho bãi để thu gom tập kết và xử lý theo đúng quy trình. Doanh nghiệp cũng kết hợp với xã Minh Hợp xây dựng hệ thống mương thoát lũ cho một số diện tích cam vùng gần mỏ đá.



Xây dựng Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An lớn mạnh

Được biết, Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An thành lập từ năm 2018; bà Trần Thị Khánh Toàn là Chủ tịch hội. Bà đã đóng góp một phần công sức không nhỏ vào phong trào phát triển Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An ngày càng lớn mạnh. Tính đến thời điểm này, Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An có 6 chi hội, với 3.843 hội viên tham gia, gồm các chi hội Thành Vinh, Phương Đông, Phương Nam, Phương Bắc, Tây Nam và Tây Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân của Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An vì có thành tích trong phong trào sản xuất, kinh doanh (bà Trần Thị Khánh Toàn đứng thứ hai, trái sang). Ảnh: Phạm Bằng Bà Trần Thị Khánh Toàn cho biết: Sau khi được kiện toàn lại, hội viên của hội được kết nối theo lĩnh vực, ngành nghề nhằm hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, tạo cơ hội liên kết - liên doanh. Sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau, đồng thời trợ giúp hội viên quảng bá, cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ ra thị trường.

Hội tăng cường sự đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, thể dục, thể thao, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh đội ngũ doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn, tạo sự gắn kết và đưa phong trào của hội ngày càng phát triển.

Trong những năm qua, trước tình hình khó khăn của nhiều doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An đã chủ động tổ chức nhiều kỳ sinh hoạt chuyên đề, thông tin kinh tế, chính sách, pháp luật, cung cấp những dự báo có tính định hướng, cũng như các hội thảo về tài chính doanh nghiệp,… giúp doanh nghiệp có được định hướng trong tái cấu trúc và tìm ra giải pháp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Bên cạnh đó, hội tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, chia sẻ yêu thương vì sự phát triển của cộng đồng. Năm 2018, hội đã hỗ trợ sách vở, quần áo và gạo về các trường học trên địa bàn các huyện: Quỳ Hợp, Tương Dương, Con Cuông và Kỳ Sơn. Năm 2019, hội mua trâu, bò, xây dựng 6 căn nhà tình thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn của 6 huyện.

Năm 2020, hội chung tay cùng với tỉnh tổ chức Chương trình “Tết Vì người nghèo” với số tiền 1 tỷ đồng trao cho Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Lao của tỉnh và 18 bệnh viện cấp huyện trong toàn tỉnh; trao 1.000 phần quà cho những hộ gia đình nghèo sát biên giới Campuchia của tỉnh Bình Phước do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi; xây dựng, tu sửa lại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳ Hợp gần 3 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An đã ủng hộ hơn 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt với số tiền 350 triệu đồng. Tổng giá trị đóng góp vào công tác thiện nguyện của Hội Doanh nghiệp nữ trong 3 năm qua là hơn 8,1 tỷ đồng.