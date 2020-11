Nữ nhân viên quán karaoke bị bắt nhốt, đánh đập khi đang là người tình con trai bà chủ

Ngày 6/11, Loan cùng chồng Nguyễn Xuân Hùng, 56 tuổi, và bốn phụ nữ khác (23-34 tuổi) bị Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Từ trái qua: Hùng, Loan cùng các nhân viên tại cơ quan công an. Ảnh: An Phú

Hồi tháng 9, con trai Loan đến Long An làm thuê tại khu công nghiệp. Đầu tháng 11, nữ nhân viên xin bà Loan cho nghỉ việc và đến Long An sống với người tình.Trưa 3/11, Loan cùng chồng và các nhân viên thuê ôtô đến Long An đánh nữ nhân viên, quay video đăng lên mạng xã hội. Sau đó, cả nhóm đưa nạn nhân lên xe về nhốt tại quán karaoke. Những người này yêu cầu gia đình cô gái mang tiền trả nợ mới được thả về nhà.Sự việc được gia đình nạn nhân báo công an.