Quốc tế

Ở Mỹ có sự đánh giá bất ngờ khi nói về Nga

Chính Hoa Kỳ đã đóng vai trò then chốt trong việc làm suy yếu vị thế toàn cầu của nước Mỹ; chắc chắn Nga và Trung Quốc sẽ thế chỗ Hoa Kỳ. Đó là nhận xét do chuyên gia khoa học chính trị Mỹ John Mearsheimer nêu ra trong cuộc phỏng vấn của kênh YouTube The Duran.